Dopo aver conquistato per la 9a volta la Supercoppa Italiana i bianconeri ora cercheranno di rinforzarsi in questi ultimi giorni di calciomercato. La trattativa con il Sassuolo, proprietario del cartellino, di Scamacca, sembra essersi arenata. Il club nero-verde ha ricevuto tante proposte e non vuole svendere l'attaccante classe 1999. E così la Juventus sembra essere tornata su Fernando Llorente, attaccante di scorta del Napoli, che è stato poco utilizzato da Gattuso e che con i rientri di Mertens (già avvenuto) e di Osimhen (forse a febbraio) dovrebbe avere sempre meno spazio. Llorente già per due stagioni è stato un calciatore bianconero.