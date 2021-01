Le ultime notizie sulle trattative di mercato della Juventus con acquisti e cessioni in diretta della squadra bianconera. Sergio Ramos potrebbe lasciare il Real Madrid a parametro zero al termine di questa stagione ed è stato spesso accostato alla Vecchia Signora ma il PSG resta in pole. Altro rebus di mercato in casa dei campioni d'Italia è quello dell'attaccante: nell'ultimo periodo si è parlato molto di Gianluca Scamacca, giovane centravanti del Genoa ma di proprietà del Sassuolo; ma tra le ipotesi c’è sempre quella che porta ad Arkadiusz Milik. Il Napoli non intende fare sconti per cederlo in questo mese di gennaio e nonostante il mancato rinnovo del contratto, che scadrà a giugno 2021, ma la Juve continua a monitorare la situazione in vista della prossima stagione. Il calciatore vorrebbe cambiare aria già ora per non perdere il posto con la nazionale agli Europei. Situazione complessa.

Si parla sempre di Manuel Locatelli in ottica futura e secondo alcuni rumors, il calciatore avrebbe già detto "sì" alla corte della Vecchia Signora: il centrocampista classe ’98 a Torino la prossima estate ma l'unica condizione necessaria per chiudere l’affare sarebbe una cessione da 40 milioni di euro per finanziare il colpo. La Juventus avrebbe in mente di portare alla Continassa anche Junior Hamed Traoré, che era stato già acquistato dalla Juve dall’Empoli e ora è in prestito proprio al Sassuolo: a fine stagione i bianconeri eserciteranno l’obbligo di riscatto per il 20enne ivoriano già fissato a 16 milioni di euro.

Nelle ultime ore si è parlato molto dell'interessamento del PSG per Paulo Dybala. Secondo il portale francese Le10Sport, il giocatore argentino è stato inserito da Mauricio Pochettino, nuovo allenatore dei francesi, nella lista dei suoi preferiti per un’estate in cui i parigini sono attesi nuovamente a grandi acquisti: la lista comprenderebbe anche giocatori del calibro di Aguero e Kane.