È Gianluca Scamacca, attualmente al Genoa, il nome caldo nelle trattative della Juventus. Le ultime notizie che arrivano in tempo reale sull'operazione con il Sassuolo – è detentore del cartellino – confermato la chiusura dell'affare per l'ingaggio di un attaccante nella sessione invernale di calciomercato. A gennaio arriverà la punta richiesta da Pirlo per completare la rosa nel reparto offensivo e assicurare un'alternativa di ruolo a Morata. A favorire il trasferimento anche l'ottimo rendimento di Destro, rigenerato da Ballardini tornato al Grifone.

Quali sono le cifre sul tavolo? La somma è di 20/25 milioni di euro che i bianconeri vorrebbero mettere a margine di un prestito con diritto di riscatto mentre gli emiliani spingono per un obbligo (ovvero, un acquisto dilazionato alla fine della stagione). Per convincerli ad accettare da Torino rilanciano con la possibilità di inserire Dragusin nella transazione. C'è, invece, accordo sulle modalità di pagamento (18 mesi, scadenza nel 2022).