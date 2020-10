Le ultime ore di mercato serviranno all’Inter per limare la rosa a disposizione di Antonio Conte. In occasione del match contro la Lazio l’amministratore delegato nerazzurro Marotta ha chiuso al possibile arrivo di Alonso. Chi potrebbe approdare in nerazzurro è Victor Moses, per il quale il Chelsea potrebbe concedere nuovamente il prestito. Sul fronte delle uscite, risoluzione vicina per Asamoah nel mirino della Sampdoria, con Joao Mario che è vicinissimo al trasferimento al Torino. Si tratta ancora con il Cagliari per Nainggolan con la fumata bianca che ormai è vicinissima.