E' una giornata campale per l'Inter perché è il giorno del grande confronto tra Antonio Conte, Piero Ausilio e Beppe Marotta per decidere le strategie nerazzurre. Ad Appiano Gentile si faranno nomi e si porranno sul tavolo le soluzioni, ma non ci sarà un budget da spendere. Anche a gennaio varrà la regola dell'autofinanziamento. Se qualcuno arriva è perché un giocatore è stato ceduto.

Eriksen, Pinamonti, Nainggolan, Perisic, Vecino sono tutti con la valigia in mano ma non senza difficoltà nel trovare una destinazione che accontenti tutti. Nella giornata di ieri due le idee forti su cui poter ragionare e valutare il reale metro di gestione: Paredes da Parigi e Zaccagni dal Verona. Giocatori che potrebbero dare ottimi rinforzi a Conte in mediana colmando l'attuale lacuna tattica con il flop di Eriksen.