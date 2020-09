Calciomercato Inter, focus sulla difesa: se parte Skriniar può arrivare Smalling

Le ultimissime di mercato dell’Inter con trattative, acquisti e cessioni di oggi 26 settembre in diretta. In attesa di novità da Londra per Kanté, il club nerazzurro potrebbe privarsi di Skriniar e rimpiazzarlo con un altro difensore. Nelle ultime ore il nome più caldo per sostituire lo slovacco è quello di Chris Smalling.