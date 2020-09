La giornata di ieri è stata caratterizzata dalla firma di Arturo Vidal. Il giocatore cileno, sbarcato a Milano da poche ore, ha infatti firmato il suo contratto e si è subito messo a disposizione di Antonio Conte per preparare il suo esordio contro la Fiorentina. Mentre il Cagliari sta per ufficializzare Godin e tentare l'ultimo assalto a Nainggolan, che Giulini e Di Francesco rivorrebbero sull'isola, Ivan Perisic ha intanto promesso una stagione da protagonista anche a Milano dopo quella appena trascorsa in Germania: "L'ultimo anno con il Bayern Monaco stato un anno positivo, ora sono tornato e sono contento. Ho ancora due anni di contratto con l'Inter e spero che quest'anno possiamo fare grandi cose". Nelle ultime ore c'è inoltre da registrare il presunto contatto con il Tottenham per Milan Skriniar.