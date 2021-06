Per Lautaro Martinez si complica la permanenza a lungo termine all'Inter: l'agente ha fatto sapere di aver declinato il primo invito a sedersi ad un tavolo e parlare di rinnovo. Sullo sfondo, soprattutto, le richieste dalla Spagna. Potrebbe invece partire Perisic, con il croato apprezzato in Germania, dopo la sua avventura al Bayern Monaco. Intanto si parla di Emerson Palmieri e Christensen sull'asse col Chelsea per la trattativa di Hakimi. Sull'esterno marocchino c'è sempre il Paris Saint Germain che però sta lavorando per concludere l'affare Donnarumma.

Piace Nandez dal Cagliari: per lui si è disposti a cedere un paio di giocatori come contropartite gradite ai sardi, come Vecino e Nainggolan che andrebbero a rinforzare comunque la mediana isolana