Calciomercato, ultime news in diretta: Pogba oggi sarà ufficializzato alla Juve. Il Milan insegue De Ketelaere

Le notizie di calciomercato oggi 9 luglio 2022 e le trattative di Milan, Inter, Juve e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Juve: Dopo l'ufficialità di Angel Di Maria, oggi è il giorno di Paul Pogba che si sottoporrà alle visite mediche e poi alla firma sul contratto. De Ligt è sempre più vicino al Bayern Monaco e la Juve sta provando in tutti i modi a chiudere per Koulibaly che però il Napoli vuole blindare. L'alternativa dei bianconeri può essere Milenkovic della Fiorentina. Sul fronte Zaniolo la Roma potrebbe abbassare le proprie pretese economiche con la formula del prestito con obbligo.

Milan news: I rossoneri stanno provando a strappare l'accordo con il Lille per Renato Sanches e stringono per Ziyech. Con il marocchino si cerca un'intesa col Chelsea. De Ketelaere non c'è accordo col Bruges, c'è distanza tra le parti: ma il Leeds sta mollando la presa avendo capito che il giocatore vuole solo i rossoneri. In uscita: Daniel Maldini vicino al Verona.

Mercato Inter: Il dirigente del PSG Antero Henrique ha incontrato l'Inter per il difensore slovacco Milan Skriniar. Le parti stanno cercando la formula giusta per chiudere l'affare. Nel frattempo il Toro potrebbe abbassare le pretese economiche per il cartellino di Bremer agevolando i nerazzurri. Marotta ha incontrato però anche gli agenti dello svincolato Zagadou, difensore centrale ex Borussia Dortmund.

Calciomercato Napoli: De Laurentiis attende Koulibaly in ritiro per capire le intenzioni del difensore e proporre un eventuale rinnovo. In attacco si lavora invece per il ritorno di Mertens che avrebbe proposto al Napoli di ridursi l’ingaggio di 500mila euro pur di tornare in azzurro.

Ecco il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato con le ultime trattative e gli affari conclusi.

