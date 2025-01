Calciomercato, ultime news di oggi: Milan, offerta per Rashford. Napoli, Casadei e Danilo. Juve su Fullkrug e Kolo Muani

Le ultime notizie di calciomercato oggi 8 gennaio 2025 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Milan, Inter, Napoli e Roma delle altre squadre di Serie A ed estere. Gli aggiornamenti in tempo reale raccontano che sono essenzialmente tre i nomi che la Juve ha segnato sul taccuino per colmare lacune in due reparti, in difesa e in attacci.

Juventus a caccia di difensori e un attaccante. Nel primo caso è Araujo la pedina che ha preso piede nelle ultime ore: il calciatore ha detto sì al trasferimento in Italia, convinto sia la soluzione migliore per rilanciarsi. Può arrivare con la formula del prestito e la compartecipazione al pagamento dell'ingaggio (da 6 milioni) che farebbe comodo al Barcellona. Su Hancko c'è il no del Feyenoord al quale era stato paventato prestito con obbligo di riscatto (magari inserendo anche un giocatore nell'operazione per contenere l'esborso). In attacco è Fullkrug il giocatore che in bianconero potrebbe arrivare dal West Ham ma con la formula del prestito: il 32enne è la soluzione ideale fino al termine della stagione. Altra alternativa calda, Kolo Muani del Psg.

Rashford è il colpo che il Milan sogna per garantire a Conceiçao il giusto rinforzo in attacco. Ha un ingaggio molto alto, anche troppo per i parametri dei rossoneri: 15 milioni di euro circa, una somma ingente. Lo sarebbe anche se da Old Trafford fossero disponibili a versare una parte della quota. C'è stato anche già un incontro con il fratello agente del calciatore per avviare i contatti: una proposta è stata fatta e si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto, che lascia intendere come il Milan faccia sul serio anche per il futuro. Okafor in partenza, direzione Lipsia. A centrocampo Bondo del Monza è un'ipotesi mentre Ricci del Torino è obiettivo per la prossima estate. In difesa Parisi della Fiorentina è il giocatore che piace come vice Theo Hernandez.

L'Inter chiede 45 milioni di euro per Frattesi. Le ultime novità quanto a operazioni in entrata per adesso fanno riferimento a due giovani calciatori argentini del Newell's Old Boys: Tomás Perez, centrocampista centrale (2005) e Mateo Silvetti, esterno offensivo (2006). Entrambi nel giro della nazionale argentina Under 20. Quanto a ipotesi futuribili, serve un calciatore alter ego di Calhanoglu: due i nomi che piacciono e al momento rappresentano solo un'idea: Kimmich del Bayern Monaco e Anguissa del Napoli perché in scadenza a giugno di quest'anno.

Cesare Casadei, ex Inter oggi al Chelsea, è il colpo che il Napoli può piazzare in questa sessione. Ventuno anni, centrocampista dal fisico imponente, piace a Conte e al vice Stellini. I rapporti tra gli azzurri e i londinesi sono buoni già dall’estate, quando il club ha già cercato il calciatore. Il centrocampista classe 2003 vuole tornare in Italia: inizialmente aveva dato priorità al Torino, ma il Napoli ha sorpassato i granata e può prenderlo subito. I partenopei intanto hanno accolto il portiere Scuffet (preso in prestito dal Cagliari al quale è stato girato Caprile) e Hasa dal Lecce (alle visite mediche). Perfezionata la cessione di Folorunsho alla Fiorentina, non molla Fazzini (c'è l'accordo con l'Empoli ma non col calciatore che preferirebbe la Lazio, che non ha l'intesa col club toscano). Quanto a Danilo, è tutto fatto con il calciatore che potrebbe rescindere il contratto nelle prossime ore.

Il gol e la prestazione di Pellegrini contro la Lazio lo hanno di fatto tolto dal mercato e resta alla Roma. Possibili le cessioni di Hermoso, Zalewski e Shomurodov, quasi fatta per Enzo Le Fée che si sta avvicinando al Sunderland. Per la fascia destra piace Kayode della Fiorentina (in prestito). Per l'attacco non si perde di vista Beto. In estate si proverà a trattenere Saelemaekers, magari mettendo sul piatto del Milan pedine come Abraham o Cristante.

08:00 Calciomercato Fiorentina, tutto su Coulibaly del Parma La Fiorentina pensa al terzino destro del Parma, Woyo Coulibaly, in caso di partenza di Michael Kayode al quale Palladino preferisce Dodo. Il Como cerca rinforzi di respiro europeo e guarda ancora alla Spagna: nel mirino del club lariano questa volta c'è Yeremay, giovane esterno classe 2002 di proprietà del Deportivo La Coruña. A cura di Maurizio De Santis 07:30 Calciomercato Roma, piace Alberto Costa del Vitoria Guimaraes Alberto Oliveira Baio, 21 anni, meglio noto come Alberto Costa è il difensore portoghese sul quale ha messo gli occhi la Roma. Gioca nel Vitoria Guimaraes, ha un contratto in scadenza nel 2028. Secondo i media lusitani il club capitolino avrebbe presentato una prima offerta di 8 milioni di euro. In Portogallo, però, sono certi che il giovane terzino andrà allo Sporting che ha offerto 12 milioni più una percentuale sulla rivendita futura. A cura di Maurizio De Santis 07:00 Calciomercato Inter, fissato il prezzo per cedere Frattesi L'Inter ha fissato il prezzo per la cessione di Frattesi. Il calciatore, che non sembra del tutto soddisfatto della sua esperienza in nerazzurro, prende in considerazione un'ipotesi di addio (magari per tornare alla Roma). A gennaio? Difficile che accada, il club non vuole indebolirsi proprio adesso. A meno che non si arrivi sul piatto con un'offerta da 45 milioni di euro. Tanti ne deve sborsare la Roma se vuole riportare il centrocampista nella Capitale. A cura di Maurizio De Santis 06:30 Calciomercato Juventus, Kolo Muani e Fullkrug per l'attacco Randal Kolo Muani del PSG e di Niclas Fullkrug del West Ham sono i due nomi forti per l'attacco della Juventus. I bianconeri provano chiudere per l'uno o per l'altro con la stessa formula, quella del prestito provando a sfruttare la situazione nei rispettivi club. Il francese, prelevato un anno fa dall'Eintracht per 95 milioni, non è soddisfatto della sua esperienza a Parigi. Il tedesco ha trovato poco spazio finora tra gli Hammers e vorrebbe andare via ma deciderà il prossimo allenatore. Quanto alla difesa, il Feyenoord non apre al prestito di Hancko. Araujo del Barcellona (da prendere anche subito ma con una formula di pagamento ‘spalmata') e Antonio Silva del Benfica sono i nomi per la difesa (ma i portoghesi per adesso non si sono sbottonati). A cura di Maurizio De Santis 06:00 Calciomercato Napoli, è Casadei il colpo a centrocampo Cesare Casadei, 21 anni, colosso della mediana (alto 192 cm), è il giusto rinforzo che il Napoli ha individuato per il centrocampo. Nelle ultime ore il club partenopeo ha accelerato e s'è portato in vantaggio per chiudere l'operazione con il Chelsea. Sprint andato a segno, tanto sorpassare la concorrenza del Torino, ma serve piazzare l'affondo decisivo. Quante possibilità ci sono? I buoni rapporti coi londinesi e la volontà dello stesso Casadei (che al Chelsea è legato fino al 2028) di tornare in Serie A preparano il terreno e costituiscono un buon viatico. A cura di Maurizio De Santis 05:30 Calciomercato Milan, c'è l'offerta per Rashford Marcus Rashford potrebbe essere presto un calciatore del Milan. È lui il grande obiettivo per il calciomercato invernale. Prestito con diritto di riscatto (e non più prestito secco) è la proposta per prendere l'attaccante a gennaio. Quanto agli aspetti economici, c'è da trovare l'accordo di compartecipazione con il Manchester United per un ingaggio che allo stato dei fatti è fuori parametro (circa 15 milioni di euro). Un colpo importante e pesante, soprattutto se dovesse andare a segno considerate le qualità e le caratteristiche del giocatore che ha bisogno di rilanciarsi. Su Rashford c'è anche l'interesse del Borussia Dortmund ma i rossoneri accelerano per battere la concorrenza. A cura di Maurizio De Santis 05:00 Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 8 gennaio Milan su Rashford, è la trattativa che presto potrebbe entrare nel vivo. Il club ha incontrato i rappresentanti del calciatore paventando un prestito con diritto di riscatto e non più secco, resta il nodo dell'ingaggio da concordare in eventuale compartecipazione con il Manchester United. Il Napoli ha sorpassato il Torino per Casadei, ex Inter, in forza al Chelsea: è lui adesso il nome più caldo a centrocampo. In difesa si attende che si sblocchi la situazione Danilo: c'è il sì del calciatore che deve trovare l'accordo con la Juve per andar via (possibile risoluzione contrattuale nelle prossime ore). Araujo e Antonio Silva sono i profili più caldi per la Juve a caccia di difensori. No del Feyenoord per Hancko: gli olandesi, che non hanno un'alternativa valida né in rosa né sul mercato, non vogliono indebolirsi in chiave Champions. Quanto all'attacco, nel borsino delle quotazioni sono Fullkrug e Kolo Muani i calciatori in rialzo. L'Inter ha fissato il prezzo per la cessione di Frattesi: servono 45 milioni di euro. Il club guarda al futuro prossimo e pensa a giocatori come Anguissa e Kimmich (in scadenza a fine stagione) per rinforzare il centrocampo. A cura di Maurizio De Santis