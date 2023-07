Calciomercato, news di oggi in diretta: Milan, Pulisic vicinissimo e sfida con la Roma per Morata. Sommer primo obiettivo in porta dell’Inter

Tutte le trattative e le ultime notizie di calciomercato oggi 7 luglio 2023 con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Mercato Inter: dopo l'ufficialità di Frattesi ora per i nerazzurri la priorità è riportare Lukaku a Milano. Per Onana il Manchester United ci sta provando ma non è ancora arrivata l'offerta giusta. Ieri in sede a Milano c'era l'intermediario di Trubin ma il primo obiettivo per la porta è Sommer. In difesa piace sempre Demiral.

Calciomercato Milan: l'annuncio di Romero ha fatto già voltare pagina alla campagna acquisiti rossonera, dove sta entrando nel vivo la trattativa per Pulisic e si potrebbe chiudere a breve. Offerti 20 milioni più bonus al Chelsea. Reijnders piace e i contatti sono fitti. Per l'attacco l'obiettivo è Morata.

Mercato Napoli: piace Faraoni del Verona come vice-Di Lorenzo. Kim è ormai sulla strada verso il Bayern Monaco e si lavora per il successore: i nomi che vengono accostati agli azzurri sono Kilman dei Wolves e Le Normand della Real Sociedad.

Calciomercato Roma: Mourinho ha chiamato Morata per convincerlo a scegliere la Capitale e non i rossoneri. L'altro nome per l'attacco è sempre quello di Scamacca. Tiago Pinto studia diversi profili per rinforzare il centrocampo e piace sempre Renato Sanches.

Le ultimissime di mercato della Juve: si lavora per l'uscita di Sakaria in direzione West Ham. Il Fenerbahce vuole Yldiz, giovane talento turco della primavera bianconera: pronti 10 milioni di euro. Parisi si allontana: la Fiorentina è in vantaggio. Non ci sono particolari novità su Chiesa e Vlahovic, ma se dovesse arrivare un'offerta interessante il club potrebbe prenderla in considerazione.

Qui il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato con tutti i trasferimenti già conclusi.

