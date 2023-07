Calciomercato, news di oggi in diretta: Milan, Pulisic in chiusura e offerta a Morata. Frattesi fa le visite con l’Inter

Mercato Inter: archiviato Frattesi, che si è sottoposto anche alle visite mediche, la priorità dell'Inter è riportare a Milano Lukaku. Per la difesa è in vantaggio Demiral, nome preferito dai nerazzurri: il difensore lascerà sicuramente l'Atalanta e gradisce la nuova destinazione.

Milan news: si fa calda la trattativa per Pulisic, con i rossoneri che hanno proposto 22 milioni di euro. Ci sono tre milioni di distanza con la richiesta del Chelsea. Anche per Reijnders la trattativa avanza, mentre per l'attacco si valutano Morata e Scamacca. C'è l'offerta per lo spagnoo

Calciomercato Napoli: Kim completerà oggi le visite mediche con il Bayern Monaco. Intanto gli azzurri lavorano per il successore: Kilman si avvicina, anche se gli azzurri non hanno ancora raggiunto la richiesta dei Wolves. Più intricata la pista per Le Normand, valutato 50 milioni.

Calciomercato Juve: il grande sogno porta il nome di Milinkovic-Savic, ma accontentare le richieste della Lazio non sarà facile. Sul fronte delle uscite si registra l'interesse del West Ham per Zakaria.

Calciomercato Roma: Scamacca resta il nome preferito per l'attacco, ma Tiago Pinto studia diversi profili per rinforzare il centrocampo.

Qui il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato con tutti i trasferimenti già conclusi.

