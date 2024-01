Calciomercato, ultime news di oggi: Napoli vicinissimo a Samardzic e c’è l’offerta per Dragusin. Buchanan è dell’Inter

Le ultime notizie di calciomercato oggi 5 gennaio 2024 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Napoli: il club di De Laurentiis finora non ha formalizzato nessun acquisto ma è vicino a due colpi e il terzo pure non pare lontano. Per Mazzocchi manca solo l'ufficialità, che può arrivare in giornata. Con Samardzic e con l'Udinese l'accordo è stato trovato, la firma però giungerà la prossima settimana. Nel mirino c'è pure Dragusin. La trattativa con il Genoa procede, ma non è spedita, anche se nell'affare potrebbero entrare Zanoli e Ostigard.

Milan news: la corsa per Terracciano si è complicata. Il Milan aspetta, e pensa a formulare una nuova offerta, intanto ha preso Gabbia per la difesa. Il Bayern segue Tomori, che è incedibile. Guirassy è il sogno per l'attacco, ma più per giugno che per gennaio.

Mercato Inter: oggi è il giorno di Buchanan, il primo canadese nella storia della Serie A. Marotta segue per la prossima stagione Djalò e ha opzionato Zielinski. Il rinnovo di Lautaro non è all'ordine del giorno, ma non è lontanissimo.

Calciomercato Juve: Giuntoli non dovrebbe chiudere operazione in entrata e in uscita a gennaio, ma già scruta l'orizzonte per la prossima stagione. Nel mirino c'è il portoghese Djalò, che piace pure all'Inter. Oltre al difensore si seguono Lookman e Felipe Anderson. Rumors inglesi parlano di un'offerta da 60 milioni per Vlahovic.

Calciomercato Roma: Tiago Pinto andrà via a fine mercato, ma prima di lasciare proverà a sfoltire la rosa e soprattutto a comprare un difesa. L'obiettivo numero uno è rappresentato da Huijsen della Juventus.

