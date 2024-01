Calciomercato, ultime news di oggi: sirene arabe per Politano, la Roma spinge su Huijsen della Juve

Le ultime news LIVE di calciomercato oggi 4 gennaio 2024 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Milan news: il Bayern Monaco corteggia Tomori per rinforzarsi in difesa. Tuchel ha messo l'inglese nel mirino e la società è disposta a un grande sacrificio economico per accontentare l'allenatore.

Mercato Inter: oggi Buchanan è atteso a Milano per svolgere le visite mediche apporre la firma sul contratto. Per l'attacco invece piace Muriel, in scadenza di contratto a giugno con l'Atalanta: il colombiano però potrebbe diventare più di un'idea solo in caso di addio di Sanchez che libererebbe così un posto in attacco.

Calciomercato Napoli: dopo aver blindato Mazzocchi e in attesa di novità su Samardzic, gli azzurri potrebbero salutare Politano. Sull'esterno è piombato l'Al Shabab con un'offerta irresistibile che potrebbe far tentennare gli azzurri nei prossimi giorni.

Calciomercato Juve: la priorità in casa bianconera è quella di rinforzare il centrocampo. Giuntoli potrebbe puntare su profili a basso costo come Frendrup del Genoa e Lovric dell’Udinese, mettendo da parte almeno per il momento i grandi nomi. Per l'attacco invece si avvicina il giovane gioiello svizzero Boteli.

Calciomercato Roma: il mercato giallorosso sembra virare dritto su Huijsen. Per Mourinho è necessario rinforzare la difesa e Tiago Pinto ha aperto alla possibilità di accogliere un profilo giovane: per questo il bianconero, promesso sposo del Frosinone, è balzato in cima alla lista dei desideri della Roma.

