Calciomercato, ultime news in diretta: Milan, oggi arriva De Ketelaere. Raspadori e Kepa al Napoli

Le notizie di calciomercato oggi domenica 31 luglio e le trattative di Milan, Juve, Inter, Napoli, Roma e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Milan news: è previsto per oggi l'arrivo di De Ketelaere in Italia. Domani le visite mediche e la firma sul contratto: operazione da 32 milioni più 3 di bonus. Poi il Milan si concentrerà sulle prossime trattative, a partire da Renato Sanches: Maldini spera di strapparlo al PSG.

Calciomercato Napoli: azzurri scatenati sul mercato. Si tratta con il Sassuolo per Raspadori, che ha già detto sì alla proposta dei partenopei. Accordo quasi totale con il Chelsea per l'acquisto di Kepa come nuovo portiere. In settimana sarà ufficiale l'arrivo di Simeone con Petagna al Monza.

Calciomercato Juve: i bianconeri trattano Arthur con il Valencia per liberare il posto a Paredes, per il quale proseguono i contatti con il PSG. Davanti è casting aperto per il nuovo attaccante: Depay e Mertens si aggiungono ai vari Morata, Werner, Martial e Firmino.

Calciomercato Roma: ai dettagli la trattativa con il PSG per Wijnaldum, promesso sposo giallorossi. In arrivo anche un altro svincolato eccellente: Belotti è ad un passo dalla Roma, che attende di cedere Shomurodov al Bologna per definire l'arrivo del Gallo.

Mercato Inter: i nerazzurri hanno rifiutato l'offerta del Chelsea per Casadei e si concentrano sulle uscite di Sanchez e Pinamonti prima di poter chiudere qualche altro colpo in entrata.

Tutti gli acquisti e le cessioni ufficiali nel tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato.

