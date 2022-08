Calciomercato, ultime news in diretta: Juve, oggi arriva Paredes. Gosens via dall’Inter,

Le notizie di calciomercato oggi 31 agosto e le trattative di Napoli, Juventus, Milan, Roma, Inter e delle altre squadre di Serie A ed estere. Stringono i tempi per la chiusura delle ultime trattative dato che la sessione di mercato terminerà domani.

Calciomercato Inter: Gosens ha accettato l'importante offerta del Bayern Leverkusen, i nerazzurri pronti ad incassare 30 milioni di euro. Intanto si lavora al possibile sostituto: si attende la risposta dello Stoccarda per Borna Sosa. Marcos Alonso e Bakker le possibili alternative. Nelle ultime ore di mercato potrebbe esserci anche un nuovo tentativo del PSG per Skriniar. Mentre Inzaghi insiste per avere un altro difensore centrale.

Calciomercato Juventus: oggi è il grande giorno di Paredes alla Juve, raggiunto l'accordo totale con il PSG. L'argentino effettuerà le visite mediche a Parigi e poi volerà a Torino per la firma sul contratto. Proseguono a oltranza i contatti con lo Sporting Lisbona per la cessione di Arthur, mentre c'è l'intesa per il passaggio di Pjaca all'Empoli.

Calciomercato Napoli: la trattativa che avrebbe portato Cristiano Ronaldo al Napoli e Victor Osimhen al Manchester United sembra essersi ormai arenata. A meno di 40 ore dalla chiusura del calciomercato infatti difficilmente ci sarebbero le tempistiche per concludere un affare così complesso. Ceduto Fabian Ruiz al PSG, oggi si attendono notizie positive da Parigi dove Keylor Navas sta trattando con il club parigino per la rescissione di contratto con buonuscita.

Milan news: intensificati i contatti con il Wolfsburg per il giovane centrocampista Aster Vranckx che i rossoneri vorrebbero prendere in prestito con diritto di riscatto, si lavora per limare la lieve differenza tra domanda e offerta. La chiusura dell'operazione è ad un passo.

Calciomercato Roma: sistemato l'attacco con Belotti il centrocampo con Camara, i giallorossi in queste ultime ore di mercato si concentrano sulle cessioni e su possibili occasioni last-minute.

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato a meno di 48 ore dalla fine del mercato estivo.

