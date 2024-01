Calciomercato, news di oggi: Bonaventura e Pereyra obiettivi della Juve, la Fiorentina vuole Gudmusson, sfuma Perez per il Napoli

Tre giorni alla fine del mercato invernale. Il Napoli non riuscirà a chiudere per Perez, mentre la Juventus proverà a fare un colpo in extremis a centrocampo, con Bonaventura e Pereyra tra gli obiettivi. Milan e Inter hanno chiuso il loro mercato. Roma ancora attiva, fatta per Alfano l'obiettivo è Baldanzi. La Fiorentina ha fatto un'offerta al Genoa per Gudmudsson.