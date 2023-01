Calciomercato, ultime news in diretta: Skriniar subito al PSG, Inter disposta a trattare. Zaniolo via dalla Roma, 48 ore per decidere

Nicolò Zaniolo potrebbe lasciare la Roma a gennaio e trasferirsi in Inghilterra. Il giocatore, che aveva rifiutato il Bournemouth, davanti al pugno di ferro del club capitolino potrebbe ripensarci e aprire alla possibilità del trasferimento. Così non fosse, su di lui potrebbe tornare la Juventus che avrebbe il tempo di formulare la proposta idonea alla Roma in vista di giugno.

Milan Skriniar non è più un giocatore dell'Inter, l'ufficialità è questione di dettagli. Il PSG sta pressando i nerazzurri che sarebbero disposti a cedere il giocatore già a gennaio senza rimpianti. Ma il problema è economico: rifiutata la prima proposta da 10 milioni, si potrebbe concludere se da Parigi arrivassero un paio di milioni in più.

Con Deulofeu fuori dai giochi, è l'Udinese ad aver monopolizzato l'attenzione per aver trovato immediatamente il sostituto dello spagnolo. A parametro zero arriva Thauvin che affronterà nelle prossime ore le visite mediche. Se tutto andrà per il verso giusto, firmerà per i bianconeri.

Il Napoli è vicino al rinnovo per Juan Jesus mentre in casa Milan tiene banco il tema portieri. Mancano 48 ore e non c'è tempo ma si farà un tentativo disperato per portare Sportiello subito in rossonero senza attendere giugno.