Calciomercato, ultime news in diretta: Milan, contatti con Sergio Rico. Inter, tutto fermo per il rinnovo di Skriniar

Nel secondo giorno della sessione di mercato di gennaio 2023 la big più attiva è il Milan, che è alla ricerca di un portiere in attesa del rientro di Maignan. I rossoneri si sono assicurati Devis Vasquez ma hanno allacciato i contatti con Sergio Rico del PSG, ipotesi in prestito fino a fine anno. Intanto si lavora per il rinnovo di Leao.

L'Inter attende la risposta alla proposta di rinnovo di Skriniar mentre la Juventus ha le mani sul baby-bomber della Pistoiese Di Biase. La Roma è sempre alle prese col ‘caso Karsdorp' mentre il Napoli sta per definire l'arrivo di Bereszyński come vice-Di Lorenzo.

Nelle scorse ore nelle scorse ore sono stati definiti già alcune operazioni: Caputo è tornato all'Empoli, Nuytinck e Lammers alla Sampdoria e Ferrari alla Cremonese. Il Bologna è interessato a Kyriakopoulos del Sassuolo mentre il Lecce sta per chiudere l'ingaggio di Maleh.