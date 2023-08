Calciomercato, news in diretta: Milan, De Ketelaere all’Atalanta. Inter, ecco Samardzic. Lazio, Kamada e Isaksen

Le ultime notizie di calciomercato oggi 3 agosto 2023 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Lazio, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Inter. Fatta per Samardzic, oggi può esserci la fumata bianca in base a queste cifre (22,5 milioni) con l'inserimento del cartellino di Fabbian per l'Udinese. Scamacca e Sommer, i prossimi giorni possono essere decisivi per completare gli ingaggi dell'attaccante e del portiere. Per l'ex Sassuolo serve ancora un piccolo sforzo (25 milioni più 5 di bonus) per convincere il West Ham mentre c'è già l'intesa col calciatore. Quanto all0 svizzero, è il prescelto per il dopo Onana ma bisogna attendere il rientro del Bayern Monaco dal Giappone: per liberarlo c'è una clausola di 6 milioni.

Mercato Lazio. Dopo il duro confronto tra Sarri e Lotito le trattative hanno avuto una spinta notevole. È praticamente fatta per Gustav Isaksen, esterno destro offensivo classe 2001 del Midtjylland. Accordo col calciatore per un contratto di 5 anni, operazione da 12 milioni di euro. Lunedì possibile l'arrivo in Italia per le visite mediche. Altro colpo in chiusura ma a centrocampo: è Daichi Kamada (nella foto), svincolato dall'Eintracht Francoforte, che ha detto sì a un biennale con opzione per un altro anno. Per lui ingaggio da 3 milioni più bonus, oggi prevista la firma.

Calciomercato Roma. La foto provocatoria di Mourinho con il ‘fantasma' dell'attaccante presto può avere un soggetto in carne e ossa. Si tratta del brasiliano del Santos, Marcos Leonardo. Il club avrebbe accettato l'offerta dei giallorossi da 10 milioni più bonus (per un totale di quasi 20 milioni), il nodo è la modalità dei pagamenti.

Mercato Juve. Cosa manca perché vada a buon fine lo scambio Vlahovic-Lukaku col Chelsea? La quadra sul conguaglio (35-40 milioni) chiesto dai bianconeri. Intanto la Juve ha l'accordo con l'ex attaccante dell'Inter: contratto di tre anni con opzione per il quarto. Vlahovic nel frattempo segna al Real e dimostra di voler restare a Torino con l'esultanza. Altro nome da tenere sott'occhio: Kessié, al Barcellona è stato chiesto in prestito con diritto di riscatto.

Milan news. È atteso per la serata odierna l'arrivo di Yunus Musah. Il centrocampista classe 2002 è stato prelevato a titolo definito dal Valencia (20 milioni). Fronte cessioni: apertura dei rossoneri al trasferimento di De Ketelaere all'Atalanta con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, operazione vicinissima alla definizione. In lista di sbarco anche Adli, che piace alla Salernitana. Il Fenerbahçe insiste per Krunic ma non c'è intenzione del Milan di privarsene anche perché finora non sono arrivate proposte adeguate.

Calciomercato Napoli. Niente da fare per la cessione di Lozano al Los Angeles FC, non c'è stata intesa economica tra società. Il messicano o rinnova a cifre inferiore spalmando l'ingaggio oppure resta fuori rosa fino a gennaio. Nessuna novità sul fronte ‘rinnovo Osimhen', l'offerta degli azzurri è di 7-8 milioni netti a stagione oltre a bonus e a una percentuale sui diritti d'immagine. Il nodo? L'importo della clausola rescissoria. Questione difensore: servono 30 milioni per ammorbidire il Lens e spingerlo a privarsi di Danso (che invece ha già l'intesa col Napoli). Le alternative? Nelle ultime ore sono spuntati anche Kiwior dell'Arsenal (che il neo ds Meluso conosce per averlo avuto allo Spezia) e Lukeba del Lione, entrambi costosi.

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato.

