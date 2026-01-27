Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve su Kolo Muani, il Napoli vuole Fortini. Roma vicina a Carrasco

Le ultime notizie di calciomercato oggi 27 gennaio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.
La Juventus cerca sempre un attaccante e il nome nuovo, dopo la pista En-Nesyri accantonata, è quello dell'ex Kolo Muani. Il Napoli alla ricerca di un esterno offensivo: contatti con lo Sporting è Alisson Santos. Piace Fortini della Fiorentina. La Lazio oggi ufficializzerà Daniel Maldini e chiude all'uscita di Romagnoli. La Roma vuole regalare a Gasperini un laterale: i nomi più gettonati sono quelli di Ruggeri e Carrasco.
Il Sassuolo cerca rinforzi: Nzola e Mazzocchi gli obiettivi di Grosso
Un rinforzo in difesa, piace Mazzocchi del Napoli, l'alternativa è Lazzarri. Mentre l'attacco si fa sempre il nome di Nzola, in uscita dal Pisa.
Fortini è il nome nuovo per il mercato del Napoli, Olivera verso la cessione
Mathias Olivera molto probabilmente lascerà il Napoli, il Nottingham Forest sembra pronto a piazzare un'offerta da 18 milioni di euro. Manna vorrebbe sostituirlo con il 2006 della Fiorentina Nicolò Fortini, che è sul mercato ed è seguito da tutte le principali società italiane. L'offerta è di 8 milioni.
Il Cagliari chiude per Albarracin: altro colpo di mercato per i rossoblu
Il legame storico tra il Cagliari e l'Uruguay si ravviva con l'acquisto di Albarracin, che si è presentato in Sardegna con queste parole: "Sono molto felice di essere qui, il club ha una grande storia con gli uruguaiani. Penso sia un grande passo per la mia carriera, lo affronterò con la massima responsabilità".
Stojilković al Pisa, cosa manca per chiudere
Il Pisa è pronto a chiudere per il rinforzo offensivo tanto atteso. Dopo i contatti intensificati negli ultimi giorni, il club toscano è ormai vicino all’accordo con il Cracovia per Filip Stojilković. A dare la notizia è Sky Sport.
L’attaccante svizzero classe 2000 dovrebbe arrivare in Italia per una cifra intorno ai 3 milioni di euro. Per lui è stato predisposto un contratto triennale, con opzione per una quarta stagione. Restano da sistemare soltanto gli ultimi dettagli burocratici, poi Stojilković potrà iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Pisa.
Napoli su Alisson Santos, trattativa con lo Sporting Clube
Il Napoli esplora una nuova pista per rinforzare la corsia mancina. Nel mirino degli azzurri c’è Alisson Santos, esterno offensivo brasiliano classe 2002 di proprietà dello Sporting CP. L’idea del club partenopeo è quella di impostare l’operazione sulla base di un prestito, anche se la società portoghese attribuisce al giocatore una valutazione molto elevata. A dare la notizia è Sky.
Resta da capire se lo Sporting sarà disposto ad aprire alla sua partenza, soprattutto dopo gli innesti di Faye e Luis Guilherme, che potrebbero ridisegnare le gerarchie offensive. In ogni caso, il tentativo del Napoli è concreto.
In questa stagione Alisson Santos ha totalizzato 17 presenze in Liga Portugal, mettendo a referto un assist. Numeri più incisivi, invece, in Champions League, dove ha avuto maggiore spazio e impatto: 7 apparizioni e 2 gol, realizzati contro Marsiglia e Kairat Almaty.
Calciomercato Juventus, spunta il nome di Kolo Muani: cosa può accadere
La Juventus torna a muoversi per Randal Kolo Muani. I bianconeri non hanno mai perso di vista l’attaccante francese e, nelle ultime ore, hanno raccolto segnali che lasciano aperta l’ipotesi di una sua uscita dal Tottenham, soprattutto nel caso in cui gli Spurs non riuscissero a centrare l’accesso alle prime otto della Champions League.
Qualora il club inglese decidesse di aprire a una cessione, la Juve dovrebbe riattivare i contatti con il PSG e ricucire il rapporto con il giocatore, che in passato sperava di restare a Torino prima che l’operazione saltasse e si concretizzasse il trasferimento a Londra sul finire del mercato.
La trattativa resta tutt’altro che semplice, ma a Torino c’è la volontà di provarci. Kolo Muani è un profilo molto apprezzato da Luciano Spalletti, ma restano da chiarire sia la posizione dell’attaccante sia quella del PSG, entrambi snodi decisivi per il possibile affondo bianconero.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 27 gennaio 2026
Dopo tanti nomi fatti nei giorni scorsi, la Juventus starebbe pensando di bussare al Tottenham e al PSG per Kolo Muani. Il Napoli segue da vicino Alisson Santos, il laterale dello Sporting Clube. La Lazio oggi ufficializzerà Daniel Maldini e chiude all'uscita di Romagnoli: Noslin piace al Monaco e può uscire con l'offerta giusta. La Roma cerca un laterali: piacciono Ruggeri e Carrasco. Pisa, arriva Stojilkovic dal Cracovia: operazione da tre milioni. Como, fatta per Cuenca. Colpo a sorpresa della Cremonese: arriva Djuric dal Parma.