Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve su Kolo Muani, il Napoli vuole Fortini. Roma vicina a Carrasco

Le ultime notizie di calciomercato oggi 27 gennaio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

La Juventus cerca sempre un attaccante e il nome nuovo, dopo la pista En-Nesyri accantonata, è quello dell'ex Kolo Muani. Il Napoli alla ricerca di un esterno offensivo: contatti con lo Sporting è Alisson Santos. Piace Fortini della Fiorentina. La Lazio oggi ufficializzerà Daniel Maldini e chiude all'uscita di Romagnoli. La Roma vuole regalare a Gasperini un laterale: i nomi più gettonati sono quelli di Ruggeri e Carrasco.

Il tabellone del calciomercato aggiornato della Serie A