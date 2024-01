Calciomercato, news di oggi: l’Al-Ittihad vuole Soulé e spaventa la Juve. La Roma stringe per Angelino e sogna Baldanzi

Soulé dice no a un’offerta dell’Al-Ittihad. Secondo Sky l'offerta è di 30 milioni alla Juventus ma il giocatore ha rifiutato perché vuole continuare a giocare in Italia, al Frosinone fino a fine stagione e poi alla corte di Allegri dalla prossima stagione. A fine mercato poi la Juventus potrebbe incontrare l’Atalanta per iniziare la trattativa Koopmeiners in bianconero a giugno. La Juve partirà da 40 milioni + bonus, da capire la Dea cosa chiederà ma la Vecchia Signora vuole prendere subito il giocatore anticipando tutte. La Vecchia Signora chiude anche per Francisco Barido, trequartista mancino classe 2008. In uscita Kean, rallentamento nell'operazione con l'Atletico Madrid: oggi nuovi aggiornamenti per capire se l'affare si chiuderà.