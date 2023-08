Calciomercato, news di oggi in diretta: l’Inter attende ancora Pavard e si cautela con Schuurs. Asmoun arrivato a Roma, oggi firma

Le ultime notizie di calciomercato oggi 25 agosto 2023 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere. Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato.

Mercato Inter: Alexis Sanchez è arrivato a Milano ed è pronto alle visite e alla firma. Per Pavard ore decisive, c'è l'accordo ma il Bayern frena. L'Inter attenderà ancora ma c'è la alternativa last minute che potrebbe essere Schuurs

Milan news: per Ekitike si complica l'accordo con il PSG che sarebbe in contatto con l'Eintracht per uno scambio con Muani. Nel caso non arrivasse la stellina dei francesi, rimarrà in attacco Colombo.

Calciomercato Juve: Berardi oramai è saltato, con il giocatore che è tornato ad allenarsi col Sassuolo. Sempre stoppato Morata se parte Kean. Ore decisive anche per la cessione di Bonucci.

Calciomercato Roma: sbarcato in capitale l'attaccante iraniano Azmoun che va a completare l'attacco giallorosso. Si allontana definitivamente anche l'ipotesi Lukaku

Calciomercato Napoli: fallito l'affondo per Gabri Veiga che ha svolto le visite mediche ed è pronto per la firma araba, potrebbe rimanere fermo il mercato negli ultimi giorni. Koopmeiners è stato definito incedibile dall'Atalanta, per Samardzic non c'è al momento trattativa.

