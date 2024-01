Calciomercato, news di oggi: Napoli, visite mediche per Dendoncker. No dell’Inter allo United per Dumfries

Le ultime notizie di calciomercato oggi 24 gennaio 2024 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Sono ore di grandi movimenti in casa Napoli: oggi è il giorno di Dendoncker che arriverà in città per sostenere le visite mediche, ma gli azzurri sono attivi anche in uscita con Popovic e Zerbin vicini a vestire la maglia del Monza. L'Inter si tiene stretta Dumfries e chiude la porta al Manchester United per un possibile scambio con Wan-Bissaka.

Il Milan invece è sempre sulla scia di un profilo per rinforzare la difesa, mentre la Juventus lavora al possibile arrivo in estate di Milinkovic-Savic, desideroso di tornare in Italia dopo un anno in Arabia Saudita. Per la Roma invece si è aperta una pista che porta verso Angelino, obiettivo anche del Torino.

La data di chiusura del calciomercato di gennaio è prevista per le ore 20 del 31 gennaio 2024.

38 min fa 01:00 Calciomercato Inter, rifiutato lo scambio con lo United: Dumfries resta a Milano L'Inter ha deciso di chiudere la porta al Manchester United e di trattenere Dumfires. Gli inglesi avevano messo gli occhi sull'esterno, proponendo ai nerazzurri uno scambio: sul piatto era stato inserito il cartellino di Wan-Bissaka, ma dall'Italia non è arrivato il via libera. Anche se l'olandese sembra ormai ai margini del progetto, con la partenza sempre più concreta la prossima estate, l'Inter ha preferito di mantenere intatto il gruppo per questa volata Scudetto. A cura di Ada Cotugno 1 ora fa 00:01 Calciomercato Serie A, le ultimissime news in diretta: le trattative di oggi 24 gennaio Il Napoli pronto a chiudere il colpo Dendoncker con il giocatore che è atteso oggi in città per sostenere le visite mediche. Il Milan invece prova a rinforzare la difesa e si muove per Lenglet, il nome più caldo, ma continua a monitorare anche Chlobah, Kiwior e Brassier: con molta probabilità sfrutterà l'ultima settimana di mercato per affondare il colpo. L'Inter ha costretto a una marcia indietro il Manchester United che aveva messo sul piatto il cartellino di Wan-Bissaka per quello di Dumfires, mentre la Juve sonda il terreno per il ritorno in Italia di Milinkovic-Savic per la prossima estate: il centrocampista non vuole più restare all'Al-Hilal ed è disposto a ridursi lo stipendio. La Roma invece ha messo gli occhi su Angelino, terzino che piace anche al Torino. A cura di Ada Cotugno