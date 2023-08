Calciomercato, news di oggi in diretta: Inter, è fatta per Pavard. Frenata del Napoli per Gabri Veiga

Le ultime notizie di calciomercato oggi, lunedì 21 agosto 2023, le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Napoli: frenata per Veiga che ritarderà il suo arrivo in Italia. Il Celta Vigo ha accettato i 36 milioni di euro proposti dai partenopei, ma ora la società dovrà limare gli ultimi dettagli con il calciatore per non rischiare di far saltare l'affare. Fatta invece per Lindstrom.

Calciomercato Inter: i nerazzurri hanno trovato l'accordo con il Bayern Monaco per Pavard, operazione da 30 milioni di euro più 2 di bonus. Correa verso l'addio: il Tucu piace al Torino ma per lui potrebbe aprirsi una pista spagnola.

Calciomercato Roma: i giallorossi hanno trovato l'accordo con Zapata per rinforzare l'attacco, ma dall'Atalanta non è arrivata la luce verde a causa dell'infortunio di Touré che ha costretto Gasperini a cambiare i suoi piani.

Milan news: Pellegrino è arrivato in Italia ed è pronto a cominciare la sua avventura con i rossoneri. Nella giornata di oggi il giocatore proveniente dal Platense sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto: per lui la società ha sborsato 3 milioni di euro più bonus.

Calciomercato Lazio: Samardzic è uscito dai radar di Sarri. L'allenatore toscano ha cambiato i piani per il suo centrocampo e adesso il giocatore potrebbe restare all'Udinese per il resto della stagione. Al suo posto in cima alla lista dei desideri c'è l'ex Arsenal Guendouzi.

Calciomercato Juventus: l'Union Berlino bussa ancora alla porta bianconera per Bonucci. L'ipotesi Lazio al momento non decolla e l'unica alternativa per il difensore sembra essere l'approdo in Bundesliga. Allegri invece ha messo gli occhi su Kamara, giovane talento del Borussia Dortmund.

