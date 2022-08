Calciomercato, ultime news in diretta: Juve in difficoltà per Depay, riecco Milik. Milan, per Onyedika è dura: caldi Onana e Vranckx

Le notizie di calciomercato oggi 22 agosto 2022 e le trattative di Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Juve: l'operazione Depay si mette in salita per i bianconeri, dopo che l'olandese del Barcellona ha aumentato le richieste sull'ingaggio. Risale allora la pista che porta a Milik, ma il Marsiglia non lo lascia partire in prestito. A centrocampo non tramonta Paredes, cui potrebbero essere destinati i soldi di Depay.

Milan news: difficoltà anche per il Milan sul fronte Onyedika, che il Midtjylland non vuole cedere alle condizioni dei rossoneri. Maldini e Massara per il centrocampo allora guardano altrove: i nomi caldi delle ultime ore sono quelli di Onana del Bordeaux e Vranckx del Wolfsburg. Si lavora contemporaneamente anche per un difensore che completi la rosa.

Mercato Inter: blindato Skriniar, ai nerazzurri manca l'ultimo tassello per rimpiazzare Ranocchia in difesa. Sarà il laziale Acerbi, che arriverà in prestito: operazione ai dettagli.

Calciomercato Roma: il grave infortunio di Wjinaldum, che si è fratturato la tibia, potrebbe indurre i giallorossi a considerare un innesto non preventivato a centrocampo. Intanto Belotti continua ad attendere che Tiago Pinto faccia spazio per lui in attacco con la cessione dei vari Shomurodov, Kluivert e Felix.

Calciomercato Napoli: dopo i tre colpi degli ultimi giorni (Simeone, Ndombele e Raspadori), il club azzurro cerca di accontentare Spalletti anche per il portiere, con Navas inseguito a oltranza. Per il costaricano ballano due anni di stipendio pesantissimo col PSG, occorre una mano robusta dei parigini con i quali si continua a trattare la cessione di Fabian Ruiz.

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato con acquisti, cessioni e formazioni tipo.

0