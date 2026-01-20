Calciomercato, news di oggi in diretta: la Juve vuole Mateta e sfida il Napoli per En-Nesyri, Roma sempre su Dragusin. Inter, Jakirovic più vicino

Le ultime notizie di calciomercato oggi 20 gennaio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.
La Juventus lavora sempre per rinforzare l'attacco e il nome nuovo è quello di En-Nesyri, che piace molto anche al Napoli. I bianconeri lavorano sempre per Mateta e i contatti sono costanti col Crystal Palace. Piace sempre Kessié, ma è un'operazione per l'estate. I campioni d'Italia prima di acquistare, però, devono cedere: Lucca e Lang sempre più lontani dalla maglia azzurra. L'Inter è vicinissima a Jakirovic, classe 2008, della Dinamo Zagabria. La Roma osserva sempre Dragusin del Tottenham con interesse: resta Zirkzee sullo sfondo. La Fiorentina chiude con il Bologna per Giovanni Fabbian, con Sohm chiave per sbloccare l’operazione e che vestirà la maglia rossoblù. Genoa, risolto il contratto con Stanciu. Cheddira giocherà per il Lecce: oggi il via libera.
Calciomercato Juventus, Mateta il primo nome per l'attacco ma spunta En-Nesyri
La Juventus cerca rinforzi in attacco e Jean-Philippe Mateta è il primo nome sul taccuino. Il Crystal Palace ha respinto la proposta bianconera, chiudendo di fatto la porta a un’operazione che ora appare in salita. La dirigenza juventina sta valutando alternative per rinforzare l’attacco ma tornerà all'attacco nelle prossime ore.
Prende così quota il nome di Youssef En-Nesyri. Il Fenerbahce si è detto disponibile a discutere un trasferimento in prestito, formula che incontra il gradimento della Juventus. L’operazione, però, non si annuncia semplice: sul centravanti marocchino c’è anche l’interesse del Napoli, pronto a inserirsi nella corsa. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se la Juve riuscirà ad affondare il colpo o se si aprirà un vero e proprio duello di mercato.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 20 gennaio 2026
