Calciomercato, news di oggi in diretta: la Juve vuole Mateta e sfida il Napoli per En-Nesyri, Roma sempre su Dragusin. Inter, Jakirovic più vicino

Le ultime notizie di calciomercato oggi 20 gennaio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

La Juventus lavora sempre per rinforzare l'attacco e il nome nuovo è quello di En-Nesyri, che piace molto anche al Napoli. I bianconeri lavorano sempre per Mateta e i contatti sono costanti col Crystal Palace. Piace sempre Kessié, ma è un'operazione per l'estate. I campioni d'Italia prima di acquistare, però, devono cedere: Lucca e Lang sempre più lontani dalla maglia azzurra. L'Inter è vicinissima a Jakirovic, classe 2008, della Dinamo Zagabria. La Roma osserva sempre Dragusin del Tottenham con interesse: resta Zirkzee sullo sfondo. La Fiorentina chiude con il Bologna per Giovanni Fabbian, con Sohm chiave per sbloccare l’operazione e che vestirà la maglia rossoblù. Genoa, risolto il contratto con Stanciu. Cheddira giocherà per il Lecce: oggi il via libera.