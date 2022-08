Calciomercato, ultime news in diretta: Inter vicina ad Acerbi, Milan su Tanganga. La Juve aspetta Depay, il Napoli Navas

Le notizie di calciomercato oggi DATA e le trattative di Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Mercato Inter: i nerazzurri hanno piazzato un colpo pesantissimo con la conferma di Skriniar, tolto dal mercato dal presidente Zhang in persona. Adesso si cercherà di portare a casa un difensore per rimpiazzare Ranocchia, con il nome di Acerbi ormai davanti a tutti: prestito con diritto di riscatto per il laziale.

Milan news: Maldini e Massara lavorano per un difensore e un centrocampista: per il primo profilo è molto caldo il nome di Tanganga del Tottenham, mentre per il centrocampo il prescelto è da tempo Onyedika, ma il Midtyjlland non abbassa le sue richieste. Un'altra opzione è Onana del Bordeaux.

Calciomercato Juve: ai bianconeri manca un attaccante ed è sempre caldo il nome di Depay del Barcellona, con l'alternativa Milik del Marsiglia visto che l'operazione per l'olandese non è semplice ma va comunque avanti a piccoli passi. A centrocampo Paredes non è fattibile finché non esce almeno uno tra Arthur e Rabiot, col francese rimbalzato dal Manchester United per le sue esose richieste.

Calciomercato Napoli: dopo Simeone gli azzurri hanno ufficializzato ieri anche Ndombele, adesso manca solo l'annuncio di Raspadori, che ha già superato le visite mediche, e poi mancherà solo l'ultimo tassello, ovvero il portiere. Il nome su cui i partenopei stanno puntando tutto è sempre quello di Keylor Navas, per il quale ballano i due anni residui di super stipendio col PSG.

Calciomercato Roma: Mourinho continua ad aspettare Belotti per l'attacco, intanto potrebbe assistere ad un altro colpo per lo stesso reparto sotto forma di rinnovo per Zaniolo. La trattativa con gli agenti del ragazzo potrebbe aver luogo a settembre: la possibile cessione sembra ormai un ricordo.

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato con acquisti, cessioni e formazioni tipo.

0