Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve vicina a Lukaku, l’Inter accelera per Samardzic. C’è Marcos Leonardo per la Roma

Le ultime notizie di calciomercato oggi 1 agosto 2023 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Inter. Il prescelto per l'attacco di Inzaghi è Scamacca. I nerazzurri hanno superato la concorrenza della Roma e sono pronti a offrire al West Ham circa 30 milioni di euro. L'altro nome che interessa è quello di Balogun, ma i costi dell'operazione sarebbero più elevati. Si limano invece gli ultimi dettagli per Samardzic, con l'affare che potrebbe chiudersi entro questa settimana.

Mercato Juve. Sul fronte Lukaku continuano le trattative con il Chelsea che ha aperto allo scambio con Vlahovic, anche se non è ancora arrivata la tanto attesa fumata bianca. Per la porta invece spunta il nome di Donnarumma, preso in considerazione qualora dovessero arrivare offerte allettanti per Szczesny.

Milan news. Krunic è entrato nel mirino del Fenerbahce, ma l'offerta dei turchi non è stata ritenuta adeguata dal Milan che continua a fare muro per il giocatore. Si attende invece l'arrivo di Musah che domani dovrebbe sostenere le visite mediche.

Calciomercato Napoli. Il Lens fa muro per l'acquisto di Danso: i francesi hanno proposto al giocatore un rinnovo di contratto con ingaggio triplicato per convincerlo a non accettare la proposta degli azzurri. Sul fronte Osimhen continuano le trattative, ma c'è distanza sulla clausola da inserire all'interno del rinnovo.

Calciomercato Roma. Sfumato quasi del tutto Scamacca, restano le piste che portano ad Arnautovic e Marcos Leonardo (valutato circa 15 milioni di euro), con Mourinho che spinge per avere un nuovo attaccante il prima possibile. Per il centrocampo si accelera per Renato Sanches.

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato.

