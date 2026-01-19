Calciomercato, news di oggi in diretta: il Napoli cede Lang e Lucca, la Juve stringe per Mateta. Roma su Fortini

Il Napoli sta per mettere a segno due cessioni importanti: Lang al Galtasaray e Lucca al Nottingham Forest. Due movimenti in uscita che consentiranno agli azzurri di poter così operare anche sul mercato in entrata. Affari in definizione nel corso delle prossime ore. Dal punto di vista della Juventus invece gli occhi sono sempre puntati su Mateta del Crystal Palace. Gli inglesi hanno rinunciato alla prima offerta ufficiale dei bianconeri e puntano ad ottenere una cifra vicina ai 40 milioni di euro dalla vecchia signora.

La sensazione è che si possa chiudere con una soluzione di prestito con obbligo. Sul fronte Roma invece i giallorossi hanno per il momento chiuso il discorso Zirkzee concentrandosi su Fortini della Fiorentina. Massara avrebbe fatto un’offerta iniziale di 8 milioni di euro, ma la Fiorentina valuta il giocatore 15 milioni. Atteso il rilancio. La trattativa può chiudersi intorno ai 12-13 milioni di euro. La Fiorentina è invece vicina all'arrivo di Diego Coppola dal Brighton. Tra Mlacic e l'Inter c'è stata una brusca frenata da parte del giocatore: i due club avevano già trovato l'accordo.