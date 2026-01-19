Calciomercato, news di oggi in diretta: il Napoli cede Lang e Lucca, la Juve stringe per Mateta. Roma su Fortini

Le ultime notizie di calciomercato oggi 19 gennaio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.
Il Napoli mette a segno due importanti cessioni utili per sbloccare il mercato azzurro. Il club partenopeo è infatti vicino alla definizione delle cessioni di Noa Lang al Galatasaray e Lorenzo Lucca al Nottingham Forest. In entrata così le idee potrebbero essere quelle di En-Nesyri o Sterling. La Juventus invece cerca l'affondo decisivo per Mateta: prima offerta al Crystal Palace rifiutata dagli inglesi, ma si conta di chiudere. Più vicino Daniel Maldini come vice Yildiz.
La Roma prova a migliorare la sua offerta per Fortini della Fiorentina. La viola invece sta lavorando per il ritorno in Italia dell'ex Verona, Diego Coppola, dal Brighton. La Lazio invece sta provando l'affondo per Giovane del Verona. Si blocca per l'Inter l'acquisto di Mlacic: le parti si stanno aggiornando. Il Besiktas chiede Loftus-Cheek al Milan che al momento blocca il giocatore.
Calciomercato Napoli, Lang e Lucca a Galatasaray e Nottingham Forest: le cifre delle operazioni
Il Napoli è pronto a mettere a segno le due cessioni che sbloccheranno anche il mercato in entrata degli azzurri. Lorenzo Lucca e Noa Lang sembrano infatti pronti ai saluti. Per il primo Manna pare abbia trovato l'accordo con gli inglesi sulla base di un prestito oneroso a 1 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 35 milioni. Tra i due club l'accordo sembra fatto, mancherebbe quello con l'ex Udinese e il suo entourage.
Per quanto riguarda Lang invece la sua avventura potrebbe chiudersi dopo soli 6 mesi. Il Galatasaray ha presentato un'offerta al Napoli pari a 2 milioni di euro per il prestito più 30 milioni per il riscatto. Nei prossimi giorni l'affare potrebbe chiudersi con tutti i termini dell'ingaggio del giocatore stabiliti. In tal senso il Napoli potrebbe puntare su uno tra En-Nesyri o Sterling.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 19 gennaio 2026
La sensazione è che si possa chiudere con una soluzione di prestito con obbligo. Sul fronte Roma invece i giallorossi hanno per il momento chiuso il discorso Zirkzee concentrandosi su Fortini della Fiorentina. Massara avrebbe fatto un’offerta iniziale di 8 milioni di euro, ma la Fiorentina valuta il giocatore 15 milioni. Atteso il rilancio. La trattativa può chiudersi intorno ai 12-13 milioni di euro. La Fiorentina è invece vicina all'arrivo di Diego Coppola dal Brighton. Tra Mlacic e l'Inter c'è stata una brusca frenata da parte del giocatore: i due club avevano già trovato l'accordo.