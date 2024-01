Calciomercato, news di oggi: Napoli, visite mediche per Ngonge. Pressing del Milan per Buongiorno

Le ultime notizie di calciomercato oggi 18 gennaio 2024 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Il Napoli continua a muoversi per il mercato in entrata: dopo Traorè sarà il turno di Ngonge che oggi è atteso in città per svolgere le visite mediche con il club. Il Milan continua a osservare Buongiorno, anche se il Torino non sembra intenzionato a fare sconti, mentre l'Inter lavora in attacco: chiuso Taremi per giugno, il nuovo obiettivo è Muriel. La Juventus si muove in sordina alla ricerca di un centrocampista, la nuova Roma di De Rossi non ha fissato ancora nuovi obiettivi.

37 minuti fa 00:01 Calciomercato Serie A, le ultimissime news in diretta: le trattative di oggi 18 gennaio L'obiettivo numero uno del Milan resta sempre Buongiorno: il difensore, che piace a diversi club della Serie A, è il sogno di Pioli ma il Torino continua a tirare la corda e non è intenzionato a fare sconti. Anche il Napoli segue la vicenda da vicino, ma nel frattempo ha fissato le visite mediche per Ngonge che sarà il terzo rinforzo di questa sessione. In casa Juve invece si cerca sempre un centrocampista, ma a cifre più contenute. Dopo aver raggiunto l'accordo con Taremi, l'Inter sonda ancora il mercato e mette nel mirino anche Muriel. A cura di Ada Cotugno