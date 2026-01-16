Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve su Mateta e Maldini, l’Inter blocca Mlacic, Maignan resta al Milan

Le ultime notizie di calciomercato oggi 16 gennaio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.
La Juventus continua a discutere con il Crystal Palace per Mateta, ma tiene d'occhio anche Daniel Maldini, che potrebbe diventare il vice Yildiz. Il Milan ufficialmente ha dichiarato chiuso il suo mercato, ma intanto è a un passo dall'accordo per il rinnovo di Maignan. Lucca si allontana sempre più dal Napoli, può essere formalizzato lo scambio con Marcos Leonardo dell'Al Hilal. Raspadori ufficiale all'Atalanta. Roma sempre su Zirkzee Dragusin. Mentre l'Inter lavora alla cessione di Frattesi e chiude per Mlacic, che solo da luglio sarà un calciatore nerazzurro.
Calciomercato Juventus, con Mateta si tratta con il Crystal Palace, piace anche Maldini
La Juventus si è seduta al tavolo delle trattative con il Crystal Palace per Mateta, ma la richiesta dei londinesi è elevatissima. Il Palace pretende 40 milioni di euro, una cifra molto alta per l'attaccante francese. Intanto si segue da vicino anche Daniel Maldini, esterno dell'Atalanta, candidato a diventare il vice Yildiz in questa seconda parte della stagione.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 16 gennaio 2026
La Juventus e il Crystal Palace stanno trattando per Mateta, la richiesta del club inglese però è molto alta. Mentre il Milan ha trovato l'intesa totale per Maignan, pronto a firmare un quinquennale. L'Inter deve decidere a chi cedere Frattesi, che ha diverse offerte. L'idea dello scambio tra Lucca e Marcos Leonardo è sempre valida per Napoli e Al Hilal. La Roma dopo essersi assicurata Robinio Vaz e Malen, ancora non ufficializzato, proverà a prendere Zirkzee e Dragusin. L'Inter ha bloccato già per la prossima stagione il croato Mlacic.