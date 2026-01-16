Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve su Mateta e Maldini, l’Inter blocca Mlacic, Maignan resta al Milan

La Juventus e il Crystal Palace stanno trattando per Mateta, la richiesta del club inglese però è molto alta. Mentre il Milan ha trovato l'intesa totale per Maignan, pronto a firmare un quinquennale. L'Inter deve decidere a chi cedere Frattesi, che ha diverse offerte. L'idea dello scambio tra Lucca e Marcos Leonardo è sempre valida per Napoli e Al Hilal. La Roma dopo essersi assicurata Robinio Vaz e Malen, ancora non ufficializzato, proverà a prendere Zirkzee e Dragusin. L'Inter ha bloccato già per la prossima stagione il croato Mlacic.