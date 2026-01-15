Calciomercato, news di oggi in diretta: la Juve piomba su Mateta. Roma su Dragusin e non molla Zirkzee

Le ultime notizie di calciomercato oggi giovedì 15 gennaio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.
La Juventus si sta muovendo per cercare di prendere un grande attaccante o subito a gennaio o da tesserare in estate. I bianconeri hanno già in mente un nome, si tratta di Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. In entrata la Roma invece dopo Robinio Vaz e Malen è pronta a chiudere anche per Dragusin e monitorano la situazione Maguire che piace pure al Milan. Ma soprattutto la Roma non molla Zirkzee e attende risposte dal Manchester United.
In uscita i giallorossi stanno invece perfezionando la cessione di Baldanzi al Genoa di De Rossi. L'Inter invece è sempre su Leon Jakirovic della Dinamo Zagabria e continua la trattativa per Mlacic dell'Hajduk. Il Napoli cede Marianucci in prestito alla Cremonese e tiene sempre d'occhio la situazione Lookman obiettivo anche del Galatasaray. Se dovesse andare via Lucca l'obiettivo numero uno per sostituirlo resta Ferguson della Roma.
La Roma su Zirkzee, la trattativa con il Manchester United
Dopo aver chiuso gli acquisti di Robinio Vaz e Malen la Roma continua a pensare al reparto offensivo e non è da escludere una possibile riapertura per Zirkzee. La Roma continua a parlare con il giocatore e il suo entourage e se ci sarà un'apertura di Carrick, nuovo allenatore del Manchester United, alla cessione del giocatore, la Roma sarà pronta ad accogliere l'attaccante ex Bologna.
Nel frattempo i giallorossi sono sempre a caccia di un difensore. Su tutti il nome di Dragusin del Tottenham. Massara sta provando a strappare il giocatore agli Spurs anche se è viva come piano B l'opzione Maguire sempre dal Manchester United. In uscita invece Baldanzi. Il giocatore andrà in prestito con diritto di riscatto al Genoa di Daniele De Rossi.
Calciomercato Juventus, i bianconeri trattano Mateta del Crystal Palace: Spalletti ha già dato l'ok
La Juventus piomba su Jean-Philippe Mateta di proprietà del Crystal Palace. I bianconeri sono a caccia di un attaccante da prendere adesso a gennaio oppure da trattare per poi ufficializzare a giugno. Secondo Sky il profilo individuato è proprio l'attaccante francese la cui valutazione del club inglese è di 30/35 milioni di euro. Si tratta di un giocatore che ha sempre segnato tantissimo in Premier, quest’anno 8 gol, mentre sono 10 in totale quelli messi a segno in tutte le competizioni. Spalletti ha già dato l’ok a questa operazione e ha un senso per tutelarsi in caso di addio a Vlahovic. Da capire se la Juventus possa prenderlo ora o trattare adesso per giugno.
