Serie A
video suggerito
Live

Calciomercato, news di oggi in diretta: la Juve piomba su Mateta. Roma su Dragusin e non molla Zirkzee

Calciomercato in diretta, le news di oggi giovedì 15 gennaio 2026 e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A.

Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
15 Gennaio 2026 6:30
Ultimo agg. 7:32
0 CONDIVISIONI
Immagine

Le ultime notizie di calciomercato oggi giovedì 15 gennaio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

La Juventus si sta muovendo per cercare di prendere un grande attaccante o subito a gennaio o da tesserare in estate. I bianconeri hanno già in mente un nome, si tratta di Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. In entrata la Roma invece dopo Robinio Vaz e Malen è pronta a chiudere anche per Dragusin e monitorano la situazione Maguire che piace pure al Milan. Ma soprattutto la Roma non molla Zirkzee e attende risposte dal Manchester United.

In uscita i giallorossi stanno invece perfezionando la cessione di Baldanzi al Genoa di De Rossi. L'Inter invece è sempre su Leon Jakirovic della Dinamo Zagabria e continua la trattativa per Mlacic dell'Hajduk. Il Napoli cede Marianucci in prestito alla Cremonese e tiene sempre d'occhio la situazione Lookman obiettivo anche del Galatasaray. Se dovesse andare via Lucca l'obiettivo numero uno per sostituirlo resta Ferguson della Roma.

07:30

La Roma su Zirkzee, la trattativa con il Manchester United

Immagine

Dopo aver chiuso gli acquisti di Robinio Vaz e Malen la Roma continua a pensare al reparto offensivo e non è da escludere una possibile riapertura per Zirkzee. La Roma continua a parlare con il giocatore e il suo entourage e se ci sarà un'apertura di Carrick, nuovo allenatore del Manchester United, alla cessione del giocatore, la Roma sarà pronta ad accogliere l'attaccante ex Bologna.

Nel frattempo i giallorossi sono sempre a caccia di un difensore. Su tutti il nome di Dragusin del Tottenham. Massara sta provando a strappare il giocatore agli Spurs anche se è viva come piano B l'opzione Maguire sempre dal Manchester United. In uscita invece Baldanzi. Il giocatore andrà in prestito con diritto di riscatto al Genoa di Daniele De Rossi.

A cura di Fabrizio Rinelli
07:00

Calciomercato Juventus, i bianconeri trattano Mateta del Crystal Palace: Spalletti ha già dato l'ok

Immagine

La Juventus piomba su Jean-Philippe Mateta di proprietà del Crystal Palace. I bianconeri sono a caccia di un attaccante da prendere adesso a gennaio oppure da trattare per poi ufficializzare a giugno. Secondo Sky il profilo individuato è proprio l'attaccante francese la cui valutazione del club inglese è di 30/35 milioni di euro. Si tratta di un giocatore che ha sempre segnato tantissimo in Premier, quest’anno 8 gol, mentre sono 10 in totale quelli messi a segno in tutte le competizioni. Spalletti ha già dato l’ok a questa operazione e ha un senso per tutelarsi in caso di addio a Vlahovic. Da capire se la Juventus possa prenderlo ora o trattare adesso per giugno.

A cura di Fabrizio Rinelli
06:30

Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi giovedì 15 gennaio 2026

Immagine

La Juventus si sta muovendo per cercare di prendere un grande attaccante o subito a gennaio o da tesserare in estate. I bianconeri hanno già in mente un nome, si tratta di Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. Nel frattempo la Roma continua a muoversi cercando un difensore. Oltre alle trattative per Dragusin i giallorossi avrebbero messo nel mirino anche Maguire del Manchester United che però vede anche il Milan interessato al giocatore.

I rossoneri nel frattempo attendono un'offerta dal Galatasaray che continua a seguire con interesse Fofana che però al momento non apre al trasferimento in Turchia. In uscita nella Roma invece Baldanzi è a un passo dal Genoa di De Rossi. L'Inter invece è sempre su Leon Jakirovic della Dinamo Zagabria e continua la trattativa per Mlacic dell'Hajduk. Il Napoli cede Marianucci in prestito alla Cremonese e tiene sempre d'occhio la situazione Lookman obiettivo anche del Galatasaray.

A cura di Fabrizio Rinelli
Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calciomercato
Inter
Juventus
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views