Calciomercato, news di oggi in diretta: la Juve piomba su Mateta. Roma su Dragusin e non molla Zirkzee

Le ultime notizie di calciomercato oggi giovedì 15 gennaio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

La Juventus si sta muovendo per cercare di prendere un grande attaccante o subito a gennaio o da tesserare in estate. I bianconeri hanno già in mente un nome, si tratta di Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. In entrata la Roma invece dopo Robinio Vaz e Malen è pronta a chiudere anche per Dragusin e monitorano la situazione Maguire che piace pure al Milan. Ma soprattutto la Roma non molla Zirkzee e attende risposte dal Manchester United.

In uscita i giallorossi stanno invece perfezionando la cessione di Baldanzi al Genoa di De Rossi. L'Inter invece è sempre su Leon Jakirovic della Dinamo Zagabria e continua la trattativa per Mlacic dell'Hajduk. Il Napoli cede Marianucci in prestito alla Cremonese e tiene sempre d'occhio la situazione Lookman obiettivo anche del Galatasaray. Se dovesse andare via Lucca l'obiettivo numero uno per sostituirlo resta Ferguson della Roma.