Calciomercato, news di oggi in diretta: Inter, ceduto Onana al Manchester United. Roma e Lazio su Bonucci

Le ultime notizie di calciomercato oggi 14 luglio e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere. Qui, il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato.

Mercato Inter: Onana va al Manchester United, affare da 55 milioni (50+5 di bonus), al suo posto si proverà a portare in nerazzurro sia Trubin che Sommer. Prosegue l'assalto a Lukaku con il Chelsea che chiede 45 milioni. Gosens-Wolfsburg c'è l'intesa, manca l'accordo economico con l'Inter.

Milan news: ufficializzato l'arrivo di Pulisic, i rossoneri spingono per chiudere Reijnders, con l'Az Alkmaar che vorrebbe ancora qualcosina in più rispetto ai 23 milioni (19+4 di bonus) offerti finora. C'è fiducia sul possibile accordo. Taremi l'idea per l'attacco.

Calciomercato Juve: Giuntoli pensa soprattutto alle uscite con Bonucci (che piace alla Roma e alla Lazio), McKennie, Arthur (su cui c'è la Fiorentina) e Zakaria (per il quale è arrivata un'offerta del West Ham da 13 milioni) che sono già stati messi fuori rosa. In stand-by la questione Pogba corteggiato dall'Al Ahli così come il futuro di Chiesa (su di lui c'è l'Aston Villa) e Vlahovic (a cui pensa il PSG). Solo dopo aver sistemato le cessioni si penserà ai nuovi rinforzi con il centrocampista Kessie in cima alla lista del club bianconero che ha già chiesto al Barcellona informazioni su di lui.

Calciomercato Roma: oggi visite e firma per Kristensen, ma per la difesa si pensa anche a Bonucci appena messo fuori rosa dalla Juve. Per l'attacco si prova a convincere Morata: fissato un incontro con il suo agente. Resta calda la pista Scamacca con la società che continua a trattare con il West Ham per trovare la formula giusta.

Calciomercato Napoli: Faraoni ad un passo, chiusa la trattativa per riportare Gollini in azzurro. Si complica quella per il giapponese Itakura. Caprile invece arriverà ma sarà girato in prestito all'Empoli.

0