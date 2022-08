Calciomercato, ultime news in diretta: Juve c’è Depay dopo Kostic. Simeone è del Napoli che ora punta Raspadori. Belotti aspetta la Roma

Le notizie di calciomercato oggi 13 agosto e le trattative di Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Juve: chiusa la trattativa per Kostic i bianconeri devono cercare di concludere almeno un altro paio di colpi. In attacco è sempre più vicino Memphis Depay, in uscita dal Barcellona. L'olandese ha già detto sì al biennale proposto. Sullo sfondo c'è sempre l'argentino Paredes del Psg. La lista dei partenti è lunga. Prima del termine del mercato dovrebbero lasciare Rugani, Luca Pellegrini, Arthur e Kean.

Milan news: i rossoneri oggi scendono in campo contro l'Udinese, ciò significa che il mercato è in secondo piano. Tomori ha prolungato il suo contratto e non è una notizia di poco conto. Prima del 31 agosto Pioli avrà un difensore e un centrocampista.

Mercato Inter: Inzaghi alla vigilia di Lecce-Inter ha dichiarato che la rosa è al completo, manca solo il sostituto di Ranocchia che sarà uno tra Akanji del Borussia Dortmund e Acerbi della Lazio. Skriniar e Dumfries sembrano entrambi fuori dal mercato.

Calciomercato Roma: si è fermato il mercato dei giallorossi che sembravano aver stretto per Belotti, ma il Gallo ora sente le sirene del Nizza e potrebbe accettare. Mourinho è in attesa, oltre che di un'altra punta, di un difensore. I nomi sono sempre i soliti: Zagadou, Lindelof, il preferito del tecnico portoghese, e Bailly.

Calciomercato Napoli: la società partenopea deve chiudere ancora diverse trattative. Spalletti attende tre giocatori almeno, perché se parte Fabian Ruiz deve arrivare un centrocampista. Kepa o Navas per la porta, Ndombele sarà il nuovo ‘Anguissa'. Mentre per Simeone manca solo l'annuncio ufficiale. E poi c'è soprattutto la trattativa con il Sassuolo per Raspadori.

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato con acquisti, cessioni e formazioni tipo.

