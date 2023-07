Calciomercato, news di oggi in diretta: per la Juve spunta Samardzic, Reijnders vuole il Milan

Le ultime notizie di calciomercato oggi 11 luglio 2023 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere. Qui il tabellone di calciomercato aggiornato.

Calciomercato Juve: a centrocampo sembra ormai sfumato Milinkovic-Savic, che è ad un passo all'Al-Hilal, il nome nuovo è Samardzic dell'Udinese. In uscita Zakaria è vicino al West Ham, che offre 20 milioni a fronte dei 25 che chiedono i bianconeri, mentre Pogba non pare intenzionato ad accettare le super offerte dell'Arabia Saudita.

Milan news: il Milan è a un passo da Pulisic e non molla Reijnders, per il quale l'ostacolo è la richiesta di 25 milioni dell'AZ: la volontà del giocatore può essere decisiva. In attacco si allontana Morata, più caldo Taremi, ma non al prezzo del Porto. In uscita non sono incedibili De Ketelaere e Origi, per i quali stanno arrivando offerte.

Mercato Inter: in casa Inter la priorità è sempre riportare a Milano Lukaku e allo scopo si sta pensando ad alzare l'offerta al Chelsea per prendersi il cartellino del belga a titolo definitivo, anche se avvicinare i 45 milioni chiesti dai Blues è dura. Onana sempre più vicino al Manchester United: si chiuderà per oltre 50 milioni. Per la sostituzione del camerunense tra i pali i nomi sono sempre quelli di Sommer e Trubin. In difesa è arrivato Bisseck e ha firmato.

Calciomercato Roma: Mourinho blinda Dybala, che dal canto suo vuole restare in giallorosso. Possibilità di rinnovo a 6 milioni più 2 di bonus. A centrocampo è concreto l'interesse per Marcel Sabitzer del Bayern Monaco, mentre in attacco il sogno di Mourinho è Morata: entrambe le operazioni appaiono difficili.

Calciomercato Napoli: Kim sta per essere ufficializzato al Bayern Monaco, la priorità è rimpiazzarlo subito al fianco di Rrahmani in difesa. Il giapponese Itakura del Borussia Moenchengladbach resta in cima alla lista. In avanti piace Jesper Karlsson, esterno dell'AZ reduce da una grande stagione: potrebbe sostituire Lozano. De Laurentiis fissa il prezzo ‘folle' di Osimhen: "Se il PSG caccia un duecentino…". Zielinski è sempre chiesto da Sarri alla Lazio, ma il prezzo di 25 milioni è ritenuto alto da Lotito.

