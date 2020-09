Cagliari-Lazio di Serie A in diretta: dove vederla in TV e streaming

Cagliari-Lazio è il secondo anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A 2020/2021. La partita verrà trasmessa in diretta televisiva e in streaming da Sky. In attesa delle probabili formazioni: Di Francesco lancia il tridente Sottil-Simeone-Joao Pedro e Godin può esordire dal 1’; Inzaghi non cambia nulla dal centrocampo in sù mentre in difesa Armini contende il posto a Patric in difesa.