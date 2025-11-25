Bodo Glimt-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League

Bodo/Glimt-Juventus sarà trasmessa in esclusiva su Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno e Sky Sport (252). Non sarà disponibile la diretta tv in chiaro per questo incontro. Per tutti i tifosi inoltre, ma soltanto coloro i quali sono in possesso di un abbonamento, la possibilità di seguire la partita in diretta streaming sull'app di SkyGo inclusa nella loro offerta. Inoltre la diretta streaming sarà disponibile anche su NOW.