Bodo Glimt-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League

La diretta live di Bodo/Glimt-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

25 Novembre 2025 20:00
Ultimo agg. 20:16
La diretta live della partita Bodo Glimt-Juventus per la quinta giornata di Champions League. Spalletti cambia tanto la formazione bianconera con Openda in attacco supportato da Conceicao e l'inserimento di Joao Mario. Diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go e NOW.

20:15

Bodo/Glimt-Juventus: le formazioni ufficiali

Spalletti con la novità Miretti alle spalle dell'unica punta Openda e Adzic dal primo minuto in mediana con Locatelli e McKennie.

Padroni di casa con il tridente formato da Blomberg, Hogh e Maata.

Bodo Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan; Fet, Berg, Evjen; Blomberg, Hogh, Maata. All. Knutsen.

Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Adzic, Cambiaso; Conceiçao, Miretti; Openda. All. Spalletti.

A cura di Fabrizio Rinelli
20:00

Dove vedere Bodo/Glimt-Juventus di Champions in TV e streaming

Bodo/Glimt-Juventus sarà trasmessa in esclusiva su Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno e Sky Sport (252). Non sarà disponibile la diretta tv in chiaro per questo incontro. Per tutti i tifosi inoltre, ma soltanto coloro i quali sono in possesso di un abbonamento, la possibilità di seguire la partita in diretta streaming sull'app di SkyGo inclusa nella loro offerta. Inoltre la diretta streaming sarà disponibile anche su NOW.

Juventus
