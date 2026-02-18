Bodo Glimt-Inter 0-0, in diretta risultato in diretta della partita di Champions League: nerazzurri in pressione

L'Inter arriva dopo le polemiche feroci del derby d'Italia con la Juventus per il "caso" Kalulu-Bastoni. Un ambiente che potrebbe subire psicologicamente qualche distrazione di troppo anche se Chivu in conferenza ha espresso tutta la propria convinzione che ciò non accadrà. Sul campo sintetico e nel freddo polare sarà fondamentale riuscire a strappare un risultato utile in vista del ritorno e lo si proverà ad ottenere con i giocatori a disposizione: non Frattesi e Calhanoglu rimasti a Milano e con una mediana composta da Sucic, Barella e Mkhitaryan.