Bodo Glimt-Inter 0-0, in diretta risultato in diretta della partita di Champions League: nerazzurri in pressione

La diretta live della partita Bodo Glimt-Inter per la gara di andata dei playoff di Champions League. Chivu prova a schierare i titolarissimi, in attesa del rientro anche di Dumfries, in avanti non c'è la ThuLa, con Pio Esposito sicuro titolare. Diretta TV e in streaming su Prime Video
Inter aggressiva, buon avvio dei nerazzurri
L'Inter ha provato subito ad alzare i giri del motore, mettendo pressione alla difesa norvegese che concede qualche spazio di troppo. Nessuna chiara occasione da gol ma un costante pressing
Bodo Glimt-Inter, inizia la partita
Tutto pronto per il fischio di inizio, inizia l'adata di playoff dell'Inter in Norvegia
Le difficoltà dell'Inter sul sintetico di Bodo: le pieghe del campo e l'effetto della palla
La partita inizia fra poco e ciò che preoccupa di più l'Inter non è il freddo bensì il campo sintetico che presenta delle pieghe lungo i lati. Aspetto che però non ha pregiudicato il match che si disputerà regolarmente, anche se le preoccupazioni per la gestione della palla aumentano. Come per i tiri in porta, che potrebbero prendere grazie all'erba sintetica effetti strani che possono ingannare Sommer.
Come arriva il Bodo Glimt alla partita con l'Inter
I norvegesi di Knutsen proveranno a ripetere le buone partite casalinghe che hanno messo nella fase a girone unico già in difficoltà alcune big, gra cui il City. Confermato il 4-3-3 offensivo che sta dando ottimi riscontri.
Come arriva l'Inter alla sfida al Bodo Glimt
L'Inter arriva dopo le polemiche feroci del derby d'Italia con la Juventus per il "caso" Kalulu-Bastoni. Un ambiente che potrebbe subire psicologicamente qualche distrazione di troppo anche se Chivu in conferenza ha espresso tutta la propria convinzione che ciò non accadrà. Sul campo sintetico e nel freddo polare sarà fondamentale riuscire a strappare un risultato utile in vista del ritorno e lo si proverà ad ottenere con i giocatori a disposizione: non Frattesi e Calhanoglu rimasti a Milano e con una mediana composta da Sucic, Barella e Mkhitaryan.
Dove vedere Bodo Glimt-Inter di Champions League in TV e streaming
Questa sera alle 21 scende in campo l'ultima delle italiane impegnate nei playoff di Champions League. L'Inter fa visita al Bodo/Glimt nel gelo norvegese. Gara trasmessa in diretta esclusiva sia in TV sia in streaming grazie al servizio di Amazon Prime Video
Bodo Glimt-Inter, le formazioni ufficiali: Esposito con Lautaro
BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. Allenatore: Kjetil Knutsen
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Pio Esposito