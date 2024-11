Belgio-Italia LIVE, la diretta della partita di Nations League: Nazionale a caccia dei quarti

Belgio-Italia si può seguire in televisione in chiaro e gratis. La gara degli Azzurri contro i Diavoli Rossi inizia alle 20:45 su Rai 1. La telecronaca sarà affidata alla voce Rai per l'Italia, Alberto Rimedio con il commento tecnico affidato a Lele Adani. Belgio-Italia sarà visibile senza costi aggiuntivi e in chiaro anche in streaming attraverso il portale Rai, RaiPlay che seguirà l'evento in diretta con pre e post partita, visibili a tutti.