Bari-Carrarese, semifinale dei playoff di Serie C, si giocherà in gara secca allo Stadio San Nicola alla luce del miglior piazzamento in classifica dei biancorossi. Diversamente dal turno precedente, la squadra che gioca in casa, dunque il Bari, non avrà a disposizione due risultati su tre: in caso di pareggio alla fine dei tempi regolamentari Bari-Carrarese proseguirà ai supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore. La vincente di questo confronto affronterà quella di Reggio Audace-Novara, che si disputerà sempre stasera a partire dalle 20.30. La finale dei playoff di Serie C si giocherà mercoledì 22 luglio, in casa della finalista meglio posizionata in classifica nella regular season. Anche in questo caso, se al fischio finale il risultato dovesse essere di parità, si andrebbe avanti con supplementari ed eventualmente rigori.