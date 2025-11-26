Atletico Madrid-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League

La rabbia e il fastidio di aver perso un derby dominato contro il Milan hanno pervaso i pensieri e le parole della vigilia di capitan Lautaro e Cristian Chivu in conferenza. Adesso, la parola al campo che dovrà confermare che sia stata solamente "sfortuna" come ha sottolineato il tecnico nerazzurro. Anche se ha parlato di "tabù" contro le grandi e negli scontri diretti: di fatto, ad oggi l'Inter ha perso contro Napoli, Juve e Milan. L'Atletico è un match test fondamentale e di livello per capire se si tratta di un mero caso o ci sia un blocco mentale.