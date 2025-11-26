Atletico Madrid-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League

La diretta live della partita Atletico Madrid-Inter per la 5a giornata di Champions League. Chivu deve ritornare subito a fare risultato dopo il KO nel derby e continuare la marcia verso gli ottavi. Diretta TV e in streaming su Amzon Prime Video.
Come arriva l'Inter alla sfida di Champions con l'Atletico
La rabbia e il fastidio di aver perso un derby dominato contro il Milan hanno pervaso i pensieri e le parole della vigilia di capitan Lautaro e Cristian Chivu in conferenza. Adesso, la parola al campo che dovrà confermare che sia stata solamente "sfortuna" come ha sottolineato il tecnico nerazzurro. Anche se ha parlato di "tabù" contro le grandi e negli scontri diretti: di fatto, ad oggi l'Inter ha perso contro Napoli, Juve e Milan. L'Atletico è un match test fondamentale e di livello per capire se si tratta di un mero caso o ci sia un blocco mentale.
Dove vedere Atletico Madrid-Inter di Serie A in TV e streaming
Atletico Madrid-Inter di questa sera alle 21:00 che si gioca al Metropolitano si potrà vedere in esclusiva in TV e in streaming solo a pagamento, per gli abbonati di Amazon Prime Video, con il commento di Sandro Piccinini.
Atletico Madrid-Inter, le formazioni ufficiali
Sono arrivate le formazioni ufficiali che mostrano le scelte di Simeone e Chivu per Atletico Madrid-Inter. Ecco gli 11 titolari:
ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Simeone, Barrios, Cardoso, Gallagher; Alvarez, Alex Baena. A disposizione: Esquivel, De Luis, Koke, Griezmann, Sorloth, Almada, Carlos Martin, Lenglet, Pubill, Galan, Raspadori, Gonzalez. Allenatore: Diego Pablo Simeone.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Lautaro. A disposizione: J. Martinez, Taho, De Vrij, Sucic, Thuram, Luis Henrique, Acerbi, Frattesi, Diouf, Cocchi, Alexiou, Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: François Letexier (FRA) Assistenti: Cyril Mugnier (FRA)-Mehdi Rahmouni (FRA) Quarto ufficiale: Jérémie Pignard (FRA) VAR: Willy Delajod (FRA) Assistente VAR: Tiago Martins (POR).