Atalanta-Bayern Monaco LIVE, risultato in diretta: orario e dove vederla in tv, attese le formazioni ufficiali

La diretta live della partita Atalanta–Bayern Monaco per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Palladino si affida a Scamacca in attacco, a centrocampo c'è De Roon insieme a Pasalic, sugli esterni Zappacosta e Bernasconi. Kompany col dubbio Kane: se non ce la fa, fiducia a Gnabry. In porta, con Neuer infortunato, gioca Urbig. Match durissimo per la ‘dea' che in caso di passaggio del turno può trovare nei quarti una tra Real Madrid o Manchester City. Diretta TV su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.
Palladino: "Ci vorranno coraggio e attenzione ai dettagli"
"Sarà una serata storica, magica. È un sogno a occhi aperti essere agli ottavi di finale contro una squadra così forte: non vogliamo porci limiti, nel calcio tutto è possibile. Ma ci vorranno coraggio e attenzione ai dettagli perché affrontiamo uno degli avversari più forti dalla Coppa". Sono le parole del tecnico, Raffaele Palladino, alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions.
Come arriva il Bayern Monaco alla partita di oggi
Il Bayern Monaco ha da tempo blindato il titolo in Bundesliga (è primo, con un distacco di 11 punti dal Borussia Dortmund) e può concentrarsi sulla Champions. Alla sfida odierna contro l'Atalanta i tedeschi arrivano con qualche defezione eccellente: tra i pali non ci sarà Manuel Neuer (infortunatosi venerdì scorso contro il Borussia Moenchengladbach) ma Urbig. In attacco la vera incognita è rappresentata dalle condizioni dell'inglese, Kane.
Come arriva l'Atalanta alla partita di oggi
L'Atalanta arriva alla sfida odierna carica abbastanza da non lasciarsi intimorire dalla forza e dal blasone del Bayern Monaco, un avversario durissimo per gli ottavi di finale di Champions. Palladino deve ancora fare a meno di quattro calciatori importanti: Raspadori, De Ketelaere ed Ederson che non sono del tutto ristabiliti; Scalvini che deve scontare un turno di squalifica. Alla New Balance Arena ci sarà il pubblico delle grandi occasioni per sostenere la "dea" in una notte europea da sogno contro un avversario di prestigio.
Dove vedere Atalanta-Bayern Monaco di Champions in TV e streaming
Atalanta-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro (solo per abbonati) sui canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (252). Diretta streaming visibile attraverso Sky Go o, in alternativa, NOW (previo pagamento del pass sport). Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento tecnico di Luca Marchegiani. Inviati Gianluca Di Marzio, Massimiliano Nebuoloni e Niccolò Omini.