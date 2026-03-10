Atalanta-Bayern Monaco LIVE, risultato in diretta: orario e dove vederla in tv, attese le formazioni ufficiali

"Sarà una serata storica, magica. È un sogno a occhi aperti essere agli ottavi di finale contro una squadra così forte: non vogliamo porci limiti, nel calcio tutto è possibile. Ma ci vorranno coraggio e attenzione ai dettagli perché affrontiamo uno degli avversari più forti dalla Coppa". Sono le parole del tecnico, Raffaele Palladino, alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions.