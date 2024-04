video suggerito

Van Der Poel nella storia della Parigi-Roubaix, vince con una fuga di 59,6 km: manifesta superiorità Mathieu van der Poel ha vinto la Parigi-Roubaix 2024 per il secondo anno di fila con una fuga di 59,6 km. In seconda posizione Jasper Philipsen, terzo Mads Pedersen. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Mathieu van der Poel ha vinto la Parigi-Roubaix 2024 per il secondo anno consecutivo con una fuga di 59,6 km. In seconda posizione Jasper Philipsen, terzo Mads Pedersen. L'olandese bissa il successo dello scorso anno e la vittoria di sette giorni fa nel Giro delle Fiandre: non succedeva dal 2009 con Tom Boonen. L’ultimo a fare l’accoppiata Fiandre-Roubaix era stato Fabian Cancellara nel 2023.

Nel tratto di Orchies é andato in scena il momento decisivo con il ciclista belga, che se n’è andato in solitaria e dando inizio ad una cavalcata solitaria di quasi 60 chilometri. Un’andatura imprendibile per chiunque, compreso il compagno di squadra Jasper Philipsen: van der Poel ha vinto con quasi tre minuti di ritardo la volata dei “battuti” precedendo Mads Pedersen e Nils Polletta (UAE Team Emirates).

L’olandese dell’Alpecin-Deceuninck ha distrutto la concorrenza lontano dal traguardo raggiungendo il velodromo in totale solitaria. Il campione del mondo ha raggiunto l’arrivo con oltre tre minuti di vantaggio sul compagno Jasper Philipsen.

Tremenda caduta per Elia Viviani, costretto al trasporto immediato in ospedale. Ritiro anche per Jonathan Milan, che ha litigato con uno fotografo.

A caldo Mathieu van der Poel ha commentato così la vittoria: "Mi sono goduto gli ultimi chilometri un sogno che avevo fin da bambino. Grazie alla squadra, super lavoro".

L’ordine d’arrivo della Parigi-Roubaix 2024

1 VAN DER POEL Mathieu Alpecin – Deceuninck 5:25:58

2 PHILIPSEN Jasper Alpecin – Deceuninck 3:00

3 PEDERSEN Mads Lidl – Trek 3:00

4 POLITT Nils UAE Team Emirates 3:00

5 KÜNG Stefan Groupama – FDJ 3:15

6 VERMEERSCH Gianni Alpecin – Deceuninck 3:47

7 PITHIE Laurence Groupama – FDJ 3:48

8 VAN DIJKE Tim Team Visma | Lease a Bike 4:45

9 MEEUS Jordi BORA – hansgrohe 4:47

10 WÆRENSKJOLD Søren Uno-X Mobility 4:47