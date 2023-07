Tour de France 2023, la tappa di oggi Vulcania-Issoire: percorso, orari e dove vederla in TV Oggi, 11 luglio, si corre la 10a tappa del Tour de France 2023, da Vulcania a Issoire. Il percorso è alpino ma il traguardo p posto in discesa. Favorita la classica fuga di giornata di ciclisti fuori classifica. La tappa è visibile in diretta TV e in live streaming in chiaro sulla Rai (Rai Sport HD, Rai 2 e RaiPlay) e a pagamento su europsport.it, DAZN, Discovery+ e NowTV.

A cura di Alessio Pediglieri

Dopo la vittoria di Woods nella nona tappa e il giorno di riposo, il Tour de France riprende con la prima tappa della seconda settimana che oggi, martedì 11 luglio con la Vulcania-Issoire, apre ufficialmente l'avvicinamento alle Alpi. Percorso in montagna che si snoda lungo 167 km e presenta un coefficiente di difficoltà elevato anche per la scelta della migliore strategia quanto alla possibilità di eventuali fughe. Chi vuole vincere deve avere abbastanza forza nelle gambe per l'ultimo tratto in salita (Côte de la Chapelle-Marcousse) prima di dirigersi verso il traguardo.

Si riparte con Vingegaard della Jumb-Visma in maglia gialla e in cima alla classifica. Percorso ondulato non privo di salite, ma al traguardo c'è tanto spazio per recuperare. Diretta in chiaro in TV sempre sulla Rai (Rai2) e in streaming attraverso la piattaforma di RaiPlay.

L'insidia più grande è la giornata di pausa che regala sempre delle situazioni particolari. Bisognerà capire quanto avrà inciso sui singoli corridori anche se l'attesa oramai resta inchiodata su cosa accadrà tra il duo Vingegaard-Pogacar.

Orario di partenza: 13:05

Orario di arrivo: 17:15

Percorso tappa: montagna, 167 km

Diretta TV: Rai Sport HD e Rai2, in chiaro. Eurosport 1 per abbonati.

Live streaming: RaiPlay in modalità gratuita, a pagamento su Eurosport.it, Discovery+, NowTV, DAZN e SkyGo

La tappa di oggi del Tour de France: percorso e altimetria della Vulcania-Issoire

Si scala da subito: Col de la Moréno (4.8 km al 4.9%), Col de Guéry (7.9 km al 4.8%), poi il Col de la Croix Saint-Robert (6 km al 6.4%) e la Côte de Saint-Victor-la-Rivière (3 km al 6%). Un continuo saliscendi che metterà a dura prova le varie squadre a gestire sicure fughe di giornata. L'ultima salita è la più dura: la Côte de la Chapelle-Marcousse (6.6 km al 5.5%) a 28,6 km dal traguardo.

La cronotabella della tappa Vulcania-Issoire: gli orari del Tour de France oggi

Si parte per le 13:05 al chilometro zero di Vulcania dove si inizierà a scalare, restando in quota per tre quarti di tappa. C'è anche spazio per uno sprint intermedio, a Le Mont Dore, al 60° chilometro. Dopo 117 chilometri si scende ad Ardes e finita l'ultima salita il traguardo, previsto per le 17:15 è a Issoire in leggera discesa.

Chi sono i favoriti di oggi

I soliti noti, Vingegaard e Pogacar si daranno battaglia sulle tante asperità di giornata, nulla di proibitivo ma costanti e che non lasceranno respiro. La fuga è scritta sulla carta, il percorso è perfetto e i team dovranno faticare per gestire chi vorrà prendersi un po' di gloria, senza farsi sorprendere.

Dove vedere il Tour de France di ciclismo in TV in chiaro e streaming

Come da tradizione la copertura televisiva sarà imponente per la Regina delle corse a tappe di ciclismo e ci saranno diverse opzioni anche per gli spettatori italiani. Diretta TV in chiaro prevista su Rai Sport HD e Rai2, mentre per gli abbonati l'appuntamento è su Eurosport 1. Il live streaming sarà invece affidato a RaiPlay in modalità gratuita, mentre a pagamento si potrà seguire la corsa su Eurosport.it, Discovery+, NowTV, DAZN o utilizzando l'app SkyGo.