Woods vince la 9a tappa del Tour de France: beffa clamorosa per Jorgenson, la classifica aggiornata Michael Woods ha vinto la 9a tappa del Tour de France da Saint Leonard de Noblat a Puy de Dome. Rimonta clamorosa del canadese che brucia Jorgenson negli ultimi 4 km e si porta a casa la vittoria.

A cura di Fabrizio Rinelli

Michael Woods ha vinto la 9a tappa del Tour de France da Saint Leonard de Noblat a Puy de Dome. Una tappa interamente dedicata alle montagne con diverse salite impegnative tra cui quella finale con una pendenza media sull' 8%. Doveva essere il primo vero appuntamento per gli uomini di classifica e così è stato. Il modo migliore per vivere dopo 35 anni la salita del Puy de Dome vissuta con 3600 metri di dislivello. A inizio gara il grande protagonista è stato Neilson Powless, già in maglia a pois, che è transitato per primo sul GPM di Côte de Felletin conquistando poi anche il secondo alla Cote de Pontcharraud.

In gara poi Gregaard ha iniziato subito a sganciarsi con 13 in fuga in 10'44" di vantaggio sul gruppo Vingegaard. Ma con il passare del tempo, con il grande caldo a fare da padrona durante tutto il corso della gara, Burgaudeau, Mohoric, De la Cruz e Powless si portano in testa inseguendo però Jorgenson che si fa largo in testa diventando il favorito per la vittoria finale a 20 secondi di vantaggio sul gruppo maglia a pois a 28 km dalla fine. Una leadership che è così durata fino alla linea del traguardo che sembrava portare Jorgenson a trionfare in questa nona tappa del Tour lasciandosi alle spalle Burgaudeau, Mohoric e Powless con da Cruz più staccato. Woods però incredibilmente dal nulla nel finale prova la rimonta impossibile negli ultimi 4 km di salita e brucia clamorosamente il vantaggio accumulato da Jorgenson e vince incredibilmente la nona tappa.

L’ordine di arrivo della 9a tappa del Tour de France

La classifica di questa 9a tappa del Tour de France: dopo due successi alla Vuelta, Michael Woods ottiene il suo primo successo alla Grande Boucle.

Woods Michael Pierre Latourre Mohoric Matej Jorgenson Matteo Berthet Clement Powless Neilson Lutsenko Alexsey Wisly Gregaard Jonas Burgaudeau Mathieu De la Cruz David Izagirre Insausti Gorka Campenaerts Victor Pogacar Tadej Vingegaard Jonas Yates Simon Pidcock Thomas Rodriguez Cano Carlos Yates Adam Hindley Hai Kuss Sepp

La classifica aggiornata: Vingegaard in maglia gialla