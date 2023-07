Tour de France 2023, la tappa di oggi Saint Leonard de Noblat – Puy de Dome: percorso, orari e dove vederla in TV

Oggi domenica 9 luglio si torna a pedalare in altura con la nona tappa di questo Tour de France 2023. Saint Leonard de Noblat – Puy de Dome è una tappa interamente dedicata alle montagne con diverse salite impegnative tra cui il finale con una pendenza media sull' 8%.

Nuova battaglia tra i migliori con Vingegaard che dovrà difendere la maglia gialla da Pogacar, secondo in classifica generale. Terzo incomodo ma staccato, Hindley. Dopo quest'ultima fatica si osserverà il primo giorno di riposo, poi si ripartirà martedì e si apriranno le porte alle Alpi.

Orario di partenza: 13:30

Orario di arrivo: 18:00

Percorso tappa: montuoso, 188 km

Diretta TV: Rai Sport HD e Rai2, in chiaro. Eurosport 1 per abbonati.

Live streaming: RaiPlay in modalità gratuita, a pagamento su Eurosport.it, Discovery+, NowTV, DAZN e SkyGo

La tappa di oggi del Tour de France: percorso e altimetria della Saint Leonard de Noblat – Puy de Dome

Si torna a fare sul serio e si andrà a tutta in vista anche del riposo di lunedì con cui si chiude la prima settimana di corsa della Grande Boucle 2023. Una frazione in altura con diversi saliscendi fastidiosi per tre quarti di tracciato, poi si farà sul serio attorno al chilometro 120 quando ci sarà da scalare il Cote de Puntamour, un terza categoria che potrebbe fare selezione. Ma è il finale a regalare probabilmente il momento più interessante: 15 chilometri finali che porteranno ai 1.415 metri del Puy de Dome dove si deciderà la tappa.

La cronotabella della tappa Saint Leonard de Noblat – Puy de Dome: gli orari del Tour de France oggi

Una tappa in altura che avrà il suo clou nel finale. A Lac de Vassiviere dopo soli 30km ci sarà un traguardo volante, poi un paio di GPM di 4a categoria senza alcuna difficoltà particolare. Ma sono quasi 190 i chilometri da percorrere e la fatica si farà sentire: da Pontaumur terreno utile per scatti e tentativi, per i 65 km finali che vedranno l'arrivo in salita per l'Hors Categorie di giornata posto al traguardo.

Chi sono i favoriti di oggi

I soliti noti: Vingegaard proverà a mettere ancora in difficoltà Pogacar, che è distante solamente 25 secondi e che tenterà di creare scompiglio in vista del riposo per prendersi la vetta della classifica generale. Dopo quanto visto sul Tourmalet difficile pensare che vi siano altermative valide ai due.

Dove vedere il Tour de France di ciclismo in TV in chiaro e streaming

Come da tradizione la copertura televisiva sarà imponente per la Regina delle corse a tappe di ciclismo e ci saranno diverse opzioni anche per gli spettatori italiani. Diretta TV in chiaro prevista su Rai Sport HD e Rai2, mentre per gli abbonati l'appuntamento è su Eurosport 1. Il live streaming sarà invece affidato a RaiPlay in modalità gratuita, mentre a pagamento si potrà seguire la corsa su Eurosport.it, Discovery+, NowTV, DAZN o utilizzando l'app SkyGo.

