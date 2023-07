Tour de France 2023, la tappa di oggi Moutiers-Bourg en Bresse: percorso, orari e dove vederla in TV Oggi, giovedì 20 luglio, si corre la 18a tappa del Tour de France 2023, da Moutiers a Bourg en Bresse. Il percorso è dedicato ai velocisti reduci dalle Alpi. La tappa è visibile in diretta TV e in live streaming in chiaro sulla Rai (Rai Sport HD, Rai 2 e RaiPlay) e a pagamento su europsport.it, DAZN, Discovery+ e NowTV.

Oggi giovedì 20 luglio si corre la 18a tappa del Tour de France 2023, Moutiers-Bourg en Bresse che è totalmente pianeggiante e dedicata ai velocisti superstiti. Ria2 e RaiPlay per la diretta in chiaro in TYV e in streaming.

Vingegaard nella 17a tappa ha chiuso i conti per la maglia gialla di Parigi rifilando quasi 6 minuti a Pogacar sul Col de La Loze e con un vantaggio di quasi 8 minuti in classifica generale. Una dimostrazione di potenza che renderà amministrazione ordinaria le ultime tappe anche quella insidiosa di Sabato sulle ultime Alpi.

Orario di partenza: 13:15

Orario di arrivo: 17:20

Percorso tappa: pianeggiante, 185 chilometri

Diretta TV: Rai Sport HD e Rai2, in chiaro. Eurosport 1 per abbonati.

Live streaming: RaiPlay in modalità gratuita, a pagamento su Eurosport.it, Discovery+, NowTV, DAZN e SkyGo

La tappa di oggi del Tour de France: percorso e altimetria della Moutiers-Bourg en Bresse

Una tappa che è per rifiatare e darà speranza ai velocisti di giornata. Lunga ma per nulla difficile con i suoi 184 chilometri di percorso. Traguardo volante e poi arrivo in volata, uno sprint che regalerà nuove emozioni.

La cronotabella della tappa Moutiers-Bourg en Bresse: gli orari del Tour de France oggi

Non ci sono altimetrie dopo le Alpi di ieri che hanno deciso il Tour 2023. Si parte alle 13:05 e si arriva attorno alle 17.20 per lo sprint di giornata. Due GPM di 4a categoria che non saranno per nulla pericolosi per i velocisti.

Chi sono i favoriti di oggi

I reduci delle Alpi e di una terza settimana che in sole due tappe ha deciso il Tour de Frane 2023 a favore di Vingegaard. Al traguardo di Bourg en Bresse ci sarà la classica volata

Dove vedere il Tour de France di ciclismo in TV in chiaro e streaming

Come da tradizione la copertura televisiva sarà imponente per la Regina delle corse a tappe di ciclismo e ci saranno diverse opzioni anche per gli spettatori italiani. Diretta TV in chiaro prevista su Rai Sport HD e Rai2, mentre per gli abbonati l'appuntamento è su Eurosport 1. Il live streaming sarà invece affidato a RaiPlay in modalità gratuita, mentre a pagamento si potrà seguire la corsa su Eurosport.it, Discovery+, NowTV, DAZN o utilizzando l'app SkyGo.