Ciclisti bloccati in piena salita, scene assurde al Tour de France: davanti a loro c’è un ingorgo Problemi nella tappa odierna del Tour de France a causa di un ingorgo in salita. Vingegaard e altri ciclisti hanno rischiato davvero grosso.

A cura di Marco Beltrami

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tour de France 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La 17a tappa del Tour de France, tra le più dure, ha confermato lo strapotere di Vingegaard sempre più maglia gialla e prossimo al trionfo. Distacchi che sembrano ormai incolmabili per gli inseguitori e in primis per Pogacar, che oggi ha accumulato un ritardo di più di 6′. E pensare che il campione danese del team Jumbo-Visma, e non solo, ha dovuto fare i conti con un fuori programma particolare.

Nella frazione da Saint-Gervais Mont-Blanc a Couchevel, a vincere è stato Felix Gall che ha anticipato Simon Yates e Pello Bilbao. Un momento importante della competizione è stato quello del Col de la Loze contraddistinto dalla sua ripidità. Purtroppo i timori degli addetti ai lavori si sono rivelati fondati visto che la presenza di tantissimi appassionati e spettatori, e le condizioni di gara hanno creato problemi soprattutto nella zona con pendenza superiore al 20%.

I mezzi degli addetti ai lavori hanno trovato non poche difficoltà a farsi largo tra la gente. Ecco allora che in curva si è creata una situazione di stallo, a causa di una motocicletta che si è fermata e non riusciva a ripartire a causa del traffico, del peso e della pendenza. A causa dello spazio assai ristretto, si è creato un ingorgo che di conseguenza ha avuto ripercussioni anche sui ciclisti.

Coinvolto nell'ingorgo anche il leader della classifica del tour de France Jonas Vingegaard. Quest'ultimo in coppia con il compagno Wilco Kelderman è rimasto bloccato, con la maglia gialla costretta a smontare dalla bici. Dopo un tratto a passo d'uomo, ecco che uno spettatore ha provato a far ripartire il danese spingendolo sulla schiena. Un'azione troppo forte con Vingegaard che per poco non finiva addosso a chi lo precedeva.

Oltre al danese, anche il padrone di casa Thibaut Pinot che era uno dei fuggitivi è rimasto ingolfato. Il ciclista francese ha spiegato di essere stato bloccato "almeno trenta secondi". Un grosso spavento fortunatamente senza conseguenze per Pinot che ha svelato indignato: "Una motocicletta mi è quasi caduta addosso, è vergognoso". Fortunatamente poi ha ripreso la sua gara.