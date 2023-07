Tour de France 2023, oggi la tappa Mont de Marsan-Bordeaux: percorso, orari TV e dove vederla in streaming Oggi, 7 luglio, si corre la 7a tappa del Tour de France 2023, da Mont de Marsan a Bordeaux. Il percorso è totalmente pianeggiante e favorirà gli sprinter di giornata. La tappa è visibile in diretta TV e in live streaming in chiaro sulla Rai (Rai Sport HD, Rai 2 e RaiPlay) e a pagamento su europsport.it, DAZN, Discovery+ e NowTV.

A cura di Alessio Pediglieri

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tour de France 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo la vittoria di Pogacar nella tappa di ieri, oggi 7 luglio, si corre la settima tappa del Tour de France 2023 e si torna a respirare. La Mont de Marsan-Bordeaux è infatti dedicata ai velocisti dopo due frazioni sui Pirenei: 169,9 chilometri senza alcun dislivello da segnalare, a Bordeaux arriverà il terzo traguardo dedicato ai velocisti. Non c'è spazio per fughe, l'arrivo in gruppo è scontato. Un po' meno chi vincerà. Diretta in chiaro in TV e in streaming grazie alla Rai: Rai2, Rai HD Sport e RaiPlay.

Scossoni nella classifica generale dopo la tappa di ieri con Hindely che cede la maglia gialla a Vingegaard che si prende il primo posto: Pogacar secondo e Hindley terzo. Crolla in classifica Ciccone.

Orario di partenza: 13:10

Orario di arrivo: 17:10

Percorso tappa: pianeggiante, 169,9 km

Diretta TV: Rai Sport HD e Rai2, in chiaro. Eurosport 1 per abbonati.

Live streaming: RaiPlay in modalità gratuita, a pagamento su Eurosport.it, Discovery+, NowTV, DAZN e SkyGo

La tappa di oggi del Tour de France: percorso e altimetria della Mont de Marsan-Bordeaux

Dopo i Pirenei il gruppo si riporta in pianura e respira. Le fatiche si faranno sentire e i migliori in classifica lasceranno spazio ai team dei velocisti. Da segnalare solo due elementi: uno sprint volante a metà percorso e un GPM di quarta categoria sulla parte finale con il Cote de Beguey.

La cronotabella della tappa Mont de Marsan-Bordeaux: gli orari del Tour de France oggi

Si parte alle 13:10 e si arriverà a Bordeaux alle 17:10 dopo 170 chilometri tutti in pianura dove saranno vietate le fughe. I velocisti si giocheranno la gloria di giornata mentre per lo sprint intermedio, appuntamento al chilometro 88 a Grignols e per gli scalatori, il GPM di quarta categoria posto a 30 km dal traguardo

Chi sono i favoriti di oggi

Ovviamente Jasper Philipsen, che ha dominato la scena delle volate nelle prime tappe per i velocisti. Ma i Pirenei avranno lasciato il segno e quindi bisognerà capire chi ne avrà di più a Bordeaux.

Dove vedere il Tour de France di ciclismo in TV in chiaro e streaming

Come da tradizione la copertura televisiva sarà imponente per la Regina delle corse a tappe di ciclismo e ci saranno diverse opzioni anche per gli spettatori italiani. Diretta TV in chiaro prevista su Rai Sport HD e Rai2, mentre per gli abbonati l'appuntamento è su Eurosport 1. Il live streaming sarà invece affidato a RaiPlay in modalità gratuita, mentre a pagamento si potrà seguire la corsa su Eurosport.it, Discovery+, NowTV, DAZN o utilizzando l'app SkyGo.